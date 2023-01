Concert in the Dark bei der Kulturstiftung Marienmünster

Besondere akustische Sinneswahrnehmung in der Abtei

Marienmünster

Eine besondere akustische Sinneswahrnehmung können Besucher am kommenden Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr im Konzertsaal der Kulturstiftung Marienmünster erleben. Beim „Concert in the dark“ wird das Erleben von Musik auf das Wesentliche reduziert: auf den Klang im Raum.