Dorfgemeinschaft Marienmünster-Bredenborn hilft „Drachenpaten“

Kurz vor Weihnachten übergaben die Bredenborner dem Team eine Spende von 630 Euro.

„Teilen wie Sankt Martin“: Unter diesem Motto hatten sich traditionell am Martinstag in Bredenborn Groß und Klein zunächst in der Kirche getroffen. Bei einer kleinen Einstimmung hörten die Kinder die Geschichte zweier Kinder über das Teilen in der heutigen Zeit.

Im Anschluss durften die Kinder selbst erfahren, welch schönes Gefühl es ist, mit anderen Kindern zu teilen. Der Liturgiekreis hatte nämlich eine alte Tradition aufleben lassen: Die Kinder wurden im Vorfeld aufgerufen, ein gut erhaltenes Spielzeug für bedürftige Kinder zu spenden. Die Resonanz war überwältigend. Viele tolle Spielzeuge wurden vor dem Altar in der Kirche abgelegt.

Über diese Sachspenden sowie die zahlreichen Lebensmittelspenden, die die Kinder und ihre Eltern im Kindergarten abgeben konnte, freute sich der „Höxter Tisch“.

Am Martinstag ging es nach der Einstimmung in der Kirche dann endlich los: Mit ihren tollen, bunten Laternen zogen die Kinder und ihre Eltern singend und begleitet vom Musikverein Bredenborn durch die dunklen Straßen bis zur Schützenhalle. Hier erwartete alle ein Lagerfeuer und das von den Schulanfängern der Kita vorgeführte Martinsspiel.

Das Team des „Höxter Tisches “ freut sich über die Sachspenden aus Bredenborn. Foto: privat

Beim anschließenden geselligen Ausklang bekamen alle Kinder einen Stutenkerl geschenkt, den der Heimatschutzverein Bredenborn spendete. Bei leckeren Grillwürstchen, gespendet von der Fleischerei Koch, Kinderpunsch, Glühwein und kalten Getränken endete der Abend.

Der Erlös konnte sich sehen lassen: 630 Euro konnten an den Verein „Drachenpaten“ übergeben werden. „Darüber werden sich viele Kinder freuen“, sagen die Organisatoren des Martinsfestes. Ihren Dank richten sie an alle Helfer und auch an die Spender: „Wir waren begeistert von der großen Resonanz und den beeindruckenden Spenden.“