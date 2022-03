Dreifach-Ehrung für Josef Fuhrmann aus Löwendorf

Im Rahmen der Mitgliederversammlung hatte Fuhrmann gerade den Staffelstab an den neu gewählten Obermeister Rainer Derenthal übergeben, als dieser ihm die Urkunde zum Ehrenobermeister feierlich überreichte. Thomas Klode aus Düsseldorf, Vorstandsvorsitzender der Tischler-Innung NRW, ehrte Josef Fuhrmann in einer kleinen Feierstunde für sein langjähriges Engagement und heftete ihm in Anerkennung für sein Wirken die „Silberne Ehrennadel“ des Tischlerverbandes NRW ans Revers. Klode hob anerkennend die Betriebsphilosophie Fuhrmanns hervor. Individuell, natürlich und schön – das war der Leitgedanke, als Josef Fuhrmann im Frühjahr 1989 die Möbeltischlerei in Marienmünster-Löwendorf gründete. Die handwerkliche Herstellung von Möbeln bildete von Anfang an seinen Tätigkeitsschwerpunkt. Ein wichtiges Kriterium seiner Arbeit ist bis heute die umweltgerechte Verarbeitung der Produkte – am liebsten in Vollholz. Dazu gehört der Einsatz von Hölzern aus regionaler und nachhaltiger Forstwirtschaft, eine natürliche Oberflächenbehandlung und die Verwendung von hochwertigen Beschlägen, die zu einer langen Lebensdauer der Möbel beitragen.

Zu guter Letzt wurde ihm noch durch die anwesenden Berufsschullehrer der Kreisberufsschule Höxter ehrenhalber der Titel „Abteilungsleiter Holz h.c.“ verliehen. Ehrenobermeister Fuhrmann dankte sichtlich gerührt den Anwesenden für die vielen lobenden Worte und den Dank von Verband, Innung, Schule und Geschäftsführung.

Hauptgeschäftsführer Gerald Studzinsky und der neue Obermeister der Tischler-Innung Rainer Derenthal überreichen Josef Furmann die Urkunde, die ihn zum Ehrenobermeister macht. Foto: Kreishandwerkerschaft

Josef Fuhrmann, Tischler aus Leidenschaft, hat Ende der achtziger Jahre im hessischen Kassel seinen Meister abgelegt. Seit 2003 engagiere er sich ehrenamtlich in ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen für das heimische Handwerk. Ob als Vorstandsmitglied der Innung, als deren Obermeister oder Delegierter zum Innungsverband und der Kreishandwerkerschaft oder im Landesverband. Er setze sich stets mit vollem Engagement für das Handwerk in der Region ein, um dort die Zukunft der Handwerksorganisation aber auch des gesamten Handwerks im Kreis Höxter mit zu gestalten, heißt es von seiten der Innung. Ein besonderer ehrenamtlicher Höhepunkt sei die „fernsehreife“ Moderation der Jubiläumsveranstaltung zum 100-jährigen Geburtstag der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg im September 2021 in der Abtei Marienmünster gewesen.