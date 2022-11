Einbrecher werden gleich zweimal in Löwendorf erwischt

Beide Fälle ereigneten sich laut Polizei am vergangenen Dienstag. Zunächst drangen die Täter um 15.45 Uhr womöglich durch einen Nebeneingang in ein Wohnhaus ein. Der Bewohner traf die zwei unbekannten Männer auf dem Hausflur an, die ihn kurz in gebrochenem Deutsch ansprachen, aber dann das Gebäude sofort wieder verließen. Gestohlen wurde offenbar nichts, teilt Polizeisprecher Jörg Niggemann mit.

Gegen 16 Uhr fielen in einem anderen Wohnhaus ebenfalls zwei unbekannte Männer auf, die über einen Nebeneingang in das Wohngebäude eingedrungen waren. Als der Bewohner das bemerkte und nachsehen wollte, ergriff einer der Täter direkt die Flucht. Ein anderer wurde noch im Wohnzimmer angetroffen, verschwand danach aber auch sofort in unbekannte Richtung. Auch dort wurde offenbar nichts gestohlen.

Beide Männer sollen etwa 30 Jahre alt sein, schwarze Haare, Jeans und dunkle Kleidung getragen haben. Der eine Mann soll etwas größer und schlanker gewesen sein (etwa 1,80 Meter groß) als der zweite.

In diesem Zusammenhang werden auch Hinweise zu einem dunklen Kombifahrzeug mit einem auswärtigen Kennzeichen gesucht, das an diesem Tag im Ort aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei in Höxter unter 05271/9620.