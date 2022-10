„Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens in Marienmünster

Die Geschichte der Verwandlung des hartherzigen alten Geizhals Ebenezer Scrooge in einen Menschenfreund – aufgeführt als Musical von der Abtei-Musical-Company – hat im vergangenen Jahr viele Menschen begeistert und verzaubert. Wegen der großen Nachfrage konnte das Ensemble nicht allen, die die Show sehen wollten, diesen Wunsch erfüllen. Das Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens wird daher in diesem Jahr noch einmal zu sehen sein.

„Wir wollen so möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, das Stück zu sehen“, sagt Regisseurin Anke Lux. Klar sei aber auch: „Die Weihnachtsgeschichte als Musical wird in diesem Jahr von uns zum zunächst letzten Mal aufgeführt. Wir haben noch viele Ideen für weitere wunderschöne Musicals in den kommenden Jahren.“

Weitere Musicals geplant

Das Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“ erzählt die Geschichte des hartherzigen alten Geizhalses Ebenezer Scrooge, unter dem alle zu leiden haben: sein Neffe Fred, sein Angestellter Cratchit und einfach alle Menschen um ihn herum, die sich an diesem Weihnachtsabend, an dem das Stück spielt, in weihnachtliche Stimmung bringen wollen. Denn Weihnachten, das ist für Scrooge klar, ist „Humbug“, ein Tag wie alle anderen.

Eine Nacht verändert alles

Aber die nun folgende Weihnachtsnacht soll ihn eines Besseren belehren: Zunächst erscheint ihm der Geist seines verstorbenen Teilhabers Jacob Marley, der ihn warnt, sein kaltherziges Leben nicht weiter so fortzusetzen – er selbst leide seit Jahren dafür als Geist. Und dann sind es drei weitere Geister, die Scrooge von Grund auf verändern. Sie gewähren ihm Blicke in die Vergangenheit, in die Gegenwart und Zukunft und zeigen ihm, wie furchtbar es werden könnte, wenn Scrooge sich nicht ändert. Und tatsächlich: Die Kur erfüllt ihren Zweck. Mit dem Song „Welch ein Tag“ zeigt sich der nächste Tag von einer ganz anderen Seite …

Bei diesen Kostümen ist Weihnachtssimmung garantiert. Foto: Abtei-Musical-Company

Rund 25 kleine und große Darsteller präsentieren auf der Bühne der Abtei vor der weihnachtlichen Kulisse des alten Schafstalls das Stück, das von vielen als eine der schönsten Weihnachtsgeschichten aller Zeiten bezeichnet wird. „Weihnachtsstimmung ist garantiert, mit besinnlicher und heiterer Musik, fröhlichen Tänzen, einem wunderschönen Bühnenbild und gut aufgelegten Darstellern“, verspricht Anke Lux. Sie und die musikalische Leiterin Svenia Koch waren positiv überrascht, dass alle Darsteller zum Probenbeginn im Hochsommer nur wenig Text, Gesang und Choreografie vergessen hatten. „So konnten wir noch weiter an der Aufführung feilen und Dinge hinzufügen, die es im vergangenen Jahr noch nicht gab“, machen Anke Lux und Svenia Koch neugierig und ermuntern auch diejenigen zu einem Besuch, die das Stück schon erlebt haben.

Das Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“ feiert Premiere am Samstag, 3. Dezember, um 16 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 4. Dezember, um 11 Uhr sowie am Freitag, 9. Dezember, um 18 Uhr. Am Samstag, 10. Dezember, gibt es zwei Vorstellungen: um 14 Uhr und um 18 Uhr. Um 16 Uhr beginnt die Show am Sonntag, 11. Dezember.

Karten im Vorverkauf gibt es von Montag, 24. Oktober, an unter www.abtei-musical-company.de