Finissage im Schafstall der Abtei Marienmünster

Mit zwei außergewöhnlichen Konzert-Veranstaltungen endet am Wochenende (4. und 5. März) das Projekt „outside, inside, outside – Literatur und Psychiatrie“ in der Abtei Marienmünster.

Trutone 8000 präsentiert am 45. März ein Jazzkonzert abseits des Mainstream in der Abtei Marienmünster.

Das Ensemble Trutone 8000 ist am Samstag, 4. März, um 16 Uhr im Schafstall zu Gast und präsentiert ein Jazzkonzert abseits vom Mainstream. Die Detmolder Musiker rund um den Saxofonisten und Gitarristen Georg N. Schmitt haben ein spannendes Repertoire ausgearbeitet, das nicht aus einzelnen Songs besteht, sondern die Kompositionen zu einem performativen Stück zusammenbringt.

„Das Publikum kann sich ganz diesem kontemplativen Prozess hingeben und die Musik im Ganzen genießen“, hofft Georg N. Schmitt, der gemeinsam mit seinen Begleitern Sebastian Müller (Piano), Marius Strootmann (Bass) und Juri Beier (Drums) für ein eindrucksvolles Hörerlebnis sorgen möchte. Die meisten Kompositionen sind auch in einer Krisenzeit entstanden – nämlich während der Coronazeit, als die Musiker nicht live auftreten konnten, und Saxofonist Georg N. Schmitt genügend Zeit hatte, zu schreiben und auszuprobieren.

Barbara Schmidt und Markus Schwarz spielen zur Finissage am 5. März im Schafstall der Abtei Marienmünster. Foto: Kulturstiftung

Und für den studierten Musiker, der auch in der Musikhochschule Detmold lehrt, eine wichtige Möglichkeit, „sich aktiv und bewusst mit der Welt auseinanderzusetzen und nun diesen musikalischen Schaffensprozess für die Zuhörerinnen und Zuhörer präsent zu machen.“ Im Schafstall ist am Samstagnachmittag Gegenwartsmusik zu erleben, die eben nicht der kanonisierten Form entspricht, aber genau daraus seinen besonderen Reiz und damit das Publikum in seinen Bann zieht.

Unter dem Titel „Out of sight, out of mind?“ steht dann die Finissage der Projekt-Ausstellung am Sonntag, 5. März. Auch dort steht wieder außergewöhnliche Musik im Fokus: Gemeinsam mit jungen Gesangssolistinnen unternimmt das Klavierduo Barbara Schmidt & Markus Schwarz von 15 Uhr an einen kleinen Ausflug in die neuere Musikgeschichte. Kompositionen von Amy Beach, Robert Schumann, Astor Piazzolla und George Gershwin sorgen für einen berührenden, temperamentvollen und schwungvollen Abschluss dieses großangelegten Projektes, das Outsider-Kunst wie auch etablierte Kultur über Wochen auf eine besondere Weise zusammengebracht hat.

Multimediale Ausstellung im Schafstall

Und natürlich besteht an diesem Wochenende noch einmal die Möglichkeit, die multimediale Ausstellung des Projektes im Schafstall zu erleben. Unter dem Motto „Hören, Sehen, Lesen“ sind Outsider-Texte gemeinsam mit Werken etablierter Autorinnen und Autoren in Szene gesetzt. In der Schau spiegeln Prosa und Lyrik jene Gefühle und Gedanken der Schreibenden wider und zeigen eine literarische Aufarbeitung von Krisen, ganz unmittelbar und unverstellt. Es sind direkte Formulierungen entstanden, die berühren und unter die Haut gehen. Der Eintritt zu den Konzerten am Wochenende ist frei, um eine Spende wird gebeten.