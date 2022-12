Freude in Marienmünster: Bürgerwiese ist Heimat und Erlebnispark

Marienmünster

„Veränderung wird nur hervorgerufen durch aktives Handeln, nicht durch Meditation oder Beten allein.“ Dieser Erkenntnis des Dalai Lama folgten in der Ortschaft Bredenborn (Stadt Marienmünster) all diejenigen, die sich in den vergangenen Monaten mit Hacke, Harke, Schaufel und Spaten daran machten, auf dem ehemaligen Schulgelände eine in mehrfacher Hinsicht grünende Bürgerwiese anzulegen.

Von Josef Köhne