Neue Technik: „Gutes Klima“ im Vördener Freizeithallenbad 

Aus Alt mach Neu! Die Lüftungsanlage des Freizeithallenbades in Marienmünster-Vörden ist umweltfreundlich „recycelt“ worden: In der alten Anlage kommen jetzt hochmoderne Geräte zum Einsatz. Für diese Idee gab es sogar eine Finanzspritze des Bundesministeriums.

„Die bisherige Anlage war in die Jahre gekommen. Und es gab leider keine passenden Ersatzteile mehr“, betonte am Dienstag Bürgermeister Josef Suermann bei der Vorstellung der neuen Investition. Es bestand also dringender Handlungsbedarf, zumal die Anlage im vergangenen Jahr hin und wieder mal ausfiel. Gemeinsam mit Hochbauingenieur Matthias Peitsch und Hauptamtsleiter Elmar Meyer (auch zuständig für die Sport-Einrichtungen der Stadt), der Fachkraft Melanie Kolze-Karger im Bad sowie dem Vertreter der Fachfirma Menerga, Tobias Olschewski, stellte Suermann die Eckdaten der jüngsten Maßnahme vor.