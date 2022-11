Heimat- und Kulturverein Marienmünster erntet 15 Tonnen Obst

An drei Tagen haben Ehrenamtliche rund 15 Tonnen Äpfel und Birnen geerntet. Erstmalig wurden Äpfel an die Aktion Heimatäpfel geliefert. Rund zwei Tonnen werden zu Obstbrand in der Edelbrennerei in Bellersen verarbeitet. An der mobilen Obstpresse wurden 2450 Liter Apfelsaft gepresst.

13 Hektar Streuobstwiesen

Auf den 13 Hektar naturbelassenen Streuobstwiesen, die vom Verein gepflegt werden, sind alte Obstsorten wie Roter Boskoop, Goldparmäne, Gravensteiner, Glockenapfel und andere vorhanden. Der Direktsaft wird in 5-Liter-Behältern mit Zapfhahn angeboten. Die Mindesthaltbarkeit beträgt zwei Jahre. Auch nach Anbruch hält sich der Saft noch einige Wochen. Der Preis beträgt acht Euro für fünf Liter. Der Brand wird in 0,5-Liter-Flaschen zum Preis von 13,95 Euro angeboten.

Verkaufsstellen für Apfelsaft und Obstbrand sind in der Tankstelle K 59 in Vörden, im Geschäft von Michael Nolte in Vörden, bei Edeka in Vörden und in der Schaukäserei Menne in Nieheim.