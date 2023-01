Josef Struk ist Grünkohlkönig von Marienmünster

Marienmünster hat einen neuen Grünkohlkönig. Er heißt Josef Struk und kommt aus Sommersell. Weil alle fünf Teilnehmer das Examen im Gasthof Weber in Vörden bestanden hatten, wurde der König ausgelost.

Zwischen Weihnachten und Neujahr oder Anfang Januar – so ist es Tradition – organisiert der Heimat- und Kulturverein in Marienmünster die Grünkohlwanderung. Zur 16. ihrer Art trafen sich rund 70 Freunde des Grünkohls vor dem Gasthaus Weber.

Nach einem köstlichen Obstbrand des Heimat- und Kulturvereins konnte der Vorsitzende Ulrich Jung Gäste aus Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen begrüßen. Den weitesten Weg hatten Grünkohlfreunde aus Haiger in Hessen. Die Wanderung führte trotz des regnerischen Wetters durch den Freizeitbereich in Vörden über das Gewerbegebiet zur Grundschule der Stadt Marienmünster in Vörden.

Einzige Schule im Stadtgebiet

Seit 2016 ist die Grundschule die einzige Schule im Stadtbiet. Sie wurde konzeptionell und baulich neu und modern ausgerichtet. Schulleiter Nikolay Loges führte seine Gäste durch die Schule und stellte das Leitbild und die Räumlichkeiten vor. Die Besucher waren von der Ausgestaltung der Schule begeistert. „Da möchte man nochmal eingeschult werden“, sagte einer.

Im Gasthaus Weber war dann das grünkohlspezifische Examen vorbereitet. Alle Teilnehmer bestanden das Examen. Aus den fünf besten wurde der Grünkohlkönig ausgelost. Den dritten Preis (5 Liter Apfelsaft) erhielt Uwe Hovenga, Vize-Grünkohl-König wurde Roland Schenk aus Haiger (Preis 1 Flasche Obstbrand). Grünkohlkönig wurde Josef Struk aus Sommerfell. Er erhielt die Glückwünsche aller Teilnehmer und einen Blumenstrauß von Gastwirt Josef Weber. Die Proklamation und die Übergabe des Ehrenpreises der Sparkasse nahm Thorsten Hölting von der Sparkasse Höxter vor. „Das anschließende Grünkohlessen war wie in den Vorjahren wieder ein besonderer Genuss“, befanden die Teilnehmer.