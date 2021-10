Kinder feiern digitale Wortgottesdienste

„Bietet ihr auch in diesem Jahr die Kinderwortgottesdienstreihe im Advent an?“ Mit dieser Frage einer Familie wurde das Team der Kinderwortgottesdienste in Marienmünster konfrontiert.

„KiWoGo per Klick“: Organisatoren in Marienmünster bieten besonderes Angebot im Internet an – nächster Termin am 3. Januar

„Nachdem alle Treffen seit dem Frühjahr abgesagt werden mussten, war nach kurzem Austausch untereinander klar: In der Adventszeit wollen wir den Familien ein Angebot machen – trotz, oder gerade wegen der Corona-Pandemie“, sagt Organisatorin Michaela Föller.

Und so ist der „KiWoGo per Klick“ entstanden: die für viele Familien schon bekannte Reihe in der Adventszeit. Eigentlich alles wie immer, aber in diesem Jahr digital. Die Kinder und Familien wurden durch Bekanntmachung in den Pfarrnachrichten, mit Flyern in Kita und Schule, aber auch durch direkte Ansprache auf das Angebot aufmerksam gemacht. „Und die Resonanz war großartig: Seit dem ersten Advent treffen sich regelmäßig mehr als 45 Familien mit über 80 Kindern jeden Sonntag um 10 Uhr per Zoom zu einem gemeinsamen digitalen Kinderwortgottesdienst“, so Föller: „Dabei kommen die Familien nicht nur aus dem Pastoralverbund Marienmünster, sondern auch aus dem gesamten Pastoralen Raum. Es sind sogar Familien aus dem Rheinland dabei – in diesem Fall ein schöner Nebeneffekt der digitalen Umsetzung.“

Eine spannende Geschichte begleitete die Reihe bis zum vierten Advent. Die Kinder sowie deren Familien waren eingeladen, die Geschichte zwischen den Terminen mit Bastel- und Backangeboten zu vertiefen. Indem sie Gebete und Fürbitten vortrugen, hatten sich spontan auch viele Kinder bereit erklärt, die Wortgottesdienste mitzugestalten. „So gelingt Woche für Woche gemeinsames Beten und Innehalten in einer Zeit, in der alle auf persönliche Kontakte verzichten müssen“, sagt Michaela Föller.

Ein Wortgottesdienst sei umso schöner, wenn auch gemeinsam gesungen werden könne. Auch das sei in den vergangenen Monaten für alle fast unmöglich geworden. „In diesem Fall konnte und kann jedoch mit großer Begeisterung und völlig sorgenfrei gesungen werden – jeder in seiner Familie am eigenen Adventskranz.“ Damit sich das auch gut anhört und allen gelingt, wird das Team tatkräftig von Hans Hermann Jansen unterstützt, der sich sofort für die Idee begeistern konnte. Jede Woche werden die eingeplanten Lieder auf seiner Homepage zum Üben vorab bereitstellt. An den Adventssonntagen nahm Jansen „live“ aus dem Besucherforum der Abtei mit Ton und Bild am Gottesdienst teil und leitete die Familien auf dem Klavier und mit Gesang an.

„Singen fördert die leib-seelische Gesundheit und Widerstandskraft – besonders für Kleinen, aber auch für die Familien, die in diesen Wochen einer besonderen Belastung ausgesetzt sind. Deswegen unterstütze ich das Projekt nach meinen Möglichkeiten und biete vielfältige Aufgaben“, betont Hans Hermann Jansen, Gesangsdozent und Organist der Gemeinde.

Um ein Zeichen der Sichtbarkeit für die Gemeinde in Marienmünster zu setzen, wurden die Kinder in den Tagen vor Weihnachten eingeladen in der Kirche in Marienmünster einen Baum mit ihrem selbst gebastelten Schmuck zu gestalten: jeder mit seiner Familie, jeder für sich – aber mit einer gemeinsamen Aufgabe. Das „KiWoGo“-Team freue sich auf das Ergebnis und lädt die Gemeinde ein, einen Blick auf den besonderen Baum neben der Krippe zu werfen.

Da auch im neuen Jahr die gemeinsame Feier der Kinderwortgottesdienste in Marienmünster absehbar nicht möglich sein werde, soll das Angebot „KiWoGo per Klick“ fortgesetzt werden. „Das Team freut sich auch im Jahr 2021 über die Teilnahme vieler Familien“, erläutert Michaela Föller.

Der erste Termin im neuen Jahr findet zum Fest der heiligen drei Könige bereits am Sonntag, 3. Januar, um 10 Uhr statt, teilen die Organisatoren mit. Wer neu dazukommen möchte, kann sich per E-Mail an michaela.foeller@web.de bis zum 1. Januar anmelden.