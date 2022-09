Klasse Konzert in Marienmünster

Bis zu 35 Millionen Euro stellt die Bundesregierung im Rahmen von „Neustart Kultur“ für ein Förderprogramm des Deutschen Musikrats für freie Musikensembles zur Verfügung. Profitieren konnten davon jetzt auch Musikliebhaber in Marienmünster.

Sie waren zu einem Konzert des 1984 gegründeten Kammerorchesters „Sinfonietta Köln“ in den Konzertsaal der Abtei eingeladen und erlebten dort eine zauberhafte Aufführung mit wunderbarer Musik und großartigen Künstlern. Gespielt wurden Werke von Johann Christian Bach (Sinfonie in D op. 18, Nr.4), Arvo Pärt (Fratres), Carl Maria von Weber (Konzert für Klarinette und Orchester f-Moll op 73) sowie Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonie in D Kv 385).

Wunderbare Phrasierung

Während es dem Orchester gelang, ein farbiges Klangbild, wie von einem, mit filigranen Finelinern gezogenen, Regenbogen bis hin zum tosend rauschenden Wasserfall zu spannen, begeisterte der mehrfach ausgezeichnete Klarinettist Ege Banaz mit brillantem, ungemein facettenreichen Spiel und wunderbarer Phrasierung. Sein Musikstudium absolvierte Banaz an der Musikhochschule Detmold bei Prof. Thomas Lindhorst. Eine besondere Note erhielt das Konzert durch die galaktisch anmutenden Klänge in Arvo Pärts 1991 komponierten Fratres, einer Version für Streicher und Schlagwerk.

Lebhaft geführt wurde das Kölner Kammerorchester von dem auf internationalem Parkett erfolgreichen Pianisten, Dirigenten und Musikwissenschaftler Cornelius Frowein.

Stilgerechter Interpret

Frowein gilt als stilgerechter Interpret der Musik des 18. Jahrhunderts. Offensichtlich erkannten die Konzertgäste in Marienmünster die hohe Qualität der Sinfonietta Köln und des begnadeten Solisten, denn der Beifall war ebenso kräftig wie anhaltend. Gesponsert wurde das von Hans Hermann Jansen vorbereitete Benefizkonzert vom Rotary Club Höxter. Die Einnahmen gehen an die Musikschule Höxter, die damit ihre erfolgreiche Jugendarbeit fortsetzen will.