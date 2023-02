Klavierabend mit Takashi Yasunami in Marienmünster

Marienmünster

Virtuos, variantenreich und hochemotional – so wird der junge Starpianist Takashi Yasunami am Freitag, 17. Februar, sicherlich Werke von Franz Schubert (1797-1828) in der Abtei Marienmünster präsentieren. Der außergewöhnliche Klavierabend in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für westfälische Kulturarbeit Münster (GWK) beginnt um 19 Uhr im Konzertsaal der Kulturstiftung in der ehemaligen Benediktinerabtei.