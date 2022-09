Kollerbecker organisieren Quizabend im „Schafstall“

Beginn ist um 19.30 Uhr. „Unser mittlerweile über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus bekanntes Kollerbecker Kneipenquiz erfreute sich in der Vergangenheit immer größerer Beliebtheit“, so Vereinschef Michael Stecker. Wegen der enormen Nachfrage wollen sie nun einen Quizabend als Samstagabend-Unterhaltung in einem größeren Rahmen anbieten. Interessierte Rätselfreunde können so zum zwölften Mal ihr Allgemeinwissen in neun Fragerunden mit jeweils zehn Fragen zu Papier bringen.

Es gibt 60 Fragen aus den Bereichen Politik, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft, Haushalt, Musik, Gesellschaft, Geografie und Unterhaltung etc. sowie 30 Fragen aus Sonderkategorien wie zum Beispiel Tiere, Firmenlogos, Länderkonturen oder Filmausschnitte. Alle Fragen würden per Beamer auf einer Leinwand präsentiert. Nach jeder Frage hätten die Teams, die aus vier bis sechs Personen bestehen können, genug Zeit, um gemeinsam die richtige Antwort zu diskutieren und aufzuschreiben. Die drei Teams, die am Ende die meisten Punkte gesammelt haben, würden prämiert. Selbstverständlich werde auch für das leibliche Wohl gesorgt.

„Um so ein Event vernünftig planen zu können, sind für uns verbindliche Anmeldungen unerlässlich“, sagt Stecker. Interessierte Teams können sich ab sofort für den großen Quizabend anmelden. Dazu nötig ist die Entrichtung des Startgeldes in Höhe von 25 Euro pro Team (ca. 4,20 Euro pro Person) auf das Vereinskonto des Kollerbecker Kunst- und Kulturvereins und die Nennung des Teamnamens für den Abend. Alle weiteren Informationenn (Kontonummer des Vereins, freie Startplätze, etc.) können unter der Telefonnummer des Vorsitzenden Michael Stecker (0171/4408903) abgerufen werden. Der Kollerbecker Kunst- und Kulturverein freue sich auf viele Rätselfreunde.