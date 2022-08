Kolumbarium in Bredenborn und Vörden

Eine Arbeitsgemeinschaft aus Vertretern von Politik, Bauhof und Verwaltung hat sich intensiv mit dem Friedhofswesen in Marienmünster beschäftigt. Neuestes Ergebnis sind Kolumbarien für die Friedhöfe in Vörden und Bredenborn.

Stadt Marienmünster will zeitgemäße Bestattungsformen schaffen

So könnte das Kolumbarium auf dem Friedhof in Vörden aussehen.

Neben der bereits zum Anfang des Jahres in Kraft getretenen, überarbeiteten Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung wurde das Ziel verfolgt, Angebote für neue und zeitgemäße Bestattungsformen zu schaffen.

Natursteinplatte wird beschriftet

So werden zunächst auf den beiden größten Friedhöfen in Bredenborn und Vörden Kolumbarien errichtet. Hier kann die Beisetzung von Urnen in die dafür vorgesehenen Urnenkammern erfolgen, die mit einer beschrifteten Natursteinplatte verschlossen werden.

Bauarbeiten im September

Die Bauarbeiten auf den beiden Friedhöfen werden im September durchgeführt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die Bauarbeiten auf den beiden Friedhöfen. Vorbereitende Tätigkeiten werden zunächst durch den städtischen Bauhof erledigt, das Aufstellen der Urnenstelen erfolgt dann durch ein Fachunternehmen. Im Anschluss wird das umliegende Terrain entsprechend gestaltet.

Eine Beisetzung kann aber bei Bedarf bereits direkt nach Aufstellung der Stelen erfolgen. Nähere Informationen verspricht die Stadtverwaltung in Kürze. Bei Beratungsbedarf zu dieser Bestattungsform steht zudem die Friedhofsverwaltung unter Telefon 05276/9898-27 zur Verfügung.