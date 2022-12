Krieg in der Ukraine: Weihnachtslieder stehen wie damals für Hoffnung

Altenheimbewohner Wolfgang Möhle aus dem Kreis Höxter blickt auf besinnliche Tage in seiner Kindheit – große Not in den 40er-Jahren

Möhle erinnert an die Zeit, als die Not groß war und sein Vater in Kriegsgefangenschaft kam. „Für die Menschen in der Ukraine muss es schrecklich sein, wenn heute im 21. Jahrhundert Bomben auf die Zivilbevölkerung geworfen werden, viele sterben müssen und alles zerstört wird. Das ist grausam und ich bin in Gedanken jeden Tag bei ihnen“, sagt Wolfgang Möhle.