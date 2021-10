Kulturelle Zeitreise in die 80er

„Sei ein Teil davon“, laden die Initiatoren ein. Wovon? Das wird nicht so ganz klar. Klar ist hingegen, es geht an einen weit entfernten Ort, den manche von uns schon gesehen haben, der vielen aber für immer verschlossen bleiben wird: Die Vergangenheit.

„Livemusik, Lesung und visuelle Gestaltungselemente“, so wird „Zeitgeisty“ beschrieben. Es geht um die 80er Jahre, die Zeit von 1979 bis 1989. Ein besonderes Jahrzehnt im Zeichen von ganz vielen kulturellen Umbrüchen, überschattet vom kalten Krieg und dem drohenden „Overkill“ der Großmächte. Zu sehen ist dieses besondere Stück Kultur, das sich nicht in gängige Schubladen einordnen lassen will, am Freitag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr im Konzertsaal „Ackerscheune“ auf dem Gelände des Klosters Marienmünster.