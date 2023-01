Kulturstiftung Marienmünster lädt zum Neujahrsempfang

Der Neujahrsempfang ist für den Förderverein der Kulturstiftung in Marienmünster traditionell

eine gute Gelegenheit, das neue Jahr mit Kultur und Zeit zur Begegnung zu beginnen. So sind alle,

die dem Ort und den Ideen des Kulturzentrums an der alten Abtei verbunden sind, an diesem Sonntag, 22. Januar, ab 10.30 Uhr herzlich eingeladen.

Gutes für Leib und Kehle

Als „special guests“ werden der Puppenspieler Werner Momsen alias Detlef Wutschik und das Georg Rox Jazz-Trio erwartet. In der Reisescheune wird den Gästen Gutes für Leib und Kehle

geboten.

Detlef Wutschik ist unüberhörbar Hamburger und spricht „fließend norddeutsch so gut, dass auch Süddeutsche ihn verstehen“, so seine Selbstbeschreibung. Seit vielen Jahren ist er mit seiner lebensgroßen Puppe Werner Momsen auf allen Bühnen Deutschlands zu sehen.

Eintritt ist frei

Der Eintritt ist frei. Wie immer, wird eine Spende für die Aufgaben des Fördervereins erbeten. Der Vorstand des Fördervereins mit Stefan Niemann, Christian Nutt, Beate Pletscher und Carmen Jansen freut sich auf ein vielfältiges Jahr in der Kulturstiftung.