„Locker zu Händeln“ in Marienmünster

Locker zu Händeln – Händel hatte kein Handy!“ Unter diesen Vorzeichen lädt die Kulturstiftung Marienmünster am Sonntag, 27. März, um 16 Uhr zu einem heiteren klassischen Konzert im Konzertsaal der Abtei ein.

Seit 2018 treten sie gemeinsam im Clavier-Salon auf, der Pianist Gerrit Zitterbart und der Satiriker Klaus Pawlowski aus Göttingen. Am 27. März sind sie in Marienmünster zu erleben.

Seit 2018 treten sie gemeinsam im Clavier-Salon auf, der Pianist Gerrit Zitterbart und der Satiriker Klaus Pawlowski aus Göttingen. Klassische Musik, gepaart mit satirischen Texten, das gibt eine zündende Mischung. Ihr erstes Programm, „Tea for Two“, war so erfolgreich, dass sie einen „Zweiten Aufguss“ servierten. Und weil ihnen die gemeinsame Arbeit so viel Spaß machte und ihrem Publikum offenbar auch, erfanden sie ein neues Format: der Schriftsteller und Rezitator Klaus Pawlowski nimmt klassische Komponisten unter die satirische Lupe, und Prof. Gerrit Zitterbart als gut gelaunter Tastenlöwe präsentiert dazu die entsprechende Musik.

Der berühmte Erfinder des „Halleluja“

In ihrer ersten Suite („Mozart zum Kugeln“) ging es zum Beispiel um Bachs Kinderreichtum, um Mozarts absolutes Gehör, um Brahms‘ überdimensionalen Bart. Und in der zweiten Suite „Locker zu Händeln“ ist natürlich eine Satire über Georg Friedrich Händel, den berühmten Erfinder des „Halleluja“ und der Feuerwerksmusik Pflicht. Aber auch Liszt, Haydn, Grieg, Tschaikowsky und Ravel sind mit ihren zum Teil kuriosen Eigenheiten im Programm. Das Publikum kann sich jedenfalls auf einen „vielschichtigen“, vor allem aber sehr vergnüglichen Nachmittag freuen.

„Locker zu Händeln – Händel hatte kein Handy!“ soll als Nachmittagskonzert auf originelle Art und Weise ein wenig Farbe in den Alltag bringen. Karten zu 15 Euro sind an der Konzertkasse zu erhalten.