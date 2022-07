Marc Bögehold regiert Vörden im nächsten Jahr

Vörden hat einen neuen Schützenkönig. Marc Bögehold wird 2023 gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicole die Regentschaft übernehmen. Neben dem Königsschießen galt es beim Schützenfest in Vörden nach dreijähriger Coronapause auch zahlreiche Ehrungen nachzuholen.

Im Anschluss an den Festumzug am Sonntag wurden die Jubelkönigspaare im Festzelt geehrt. Es erhielten Heribert Gröne (Jungschützenkönig 1980, Altschützenkönig 1996), Bernd-Ulrich und Aloisia Sattes (Altschützenkönigspaar 1995), Franz Padberg jun. (Jungschützenkönig 1981), Wolfgang Lessmann (Jungschützenkönig 1971), Heinrich Krois (Altschützenkönig 1982), Peter Schwarze (Jungschützenkönig 1982) sowie Pater Gerd Blick und Margret Hölting (Altschützenkönigspaar 1997) eine Urkunde für ihre vergangene Regentschaft als Schützenkönig und -königin. Des Weiteren wurden auch langjährige Mitglieder ausgezeichnet: für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Heinrich Krois, für 70 Jahre wurden Karl Dolle, Heinrich Massolle und Heinrich Lange geehrt. Für die 25. aktive Teilnahme am Vördener Schützenfest wurde dem Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau eine Bildkollage mit Fotos aus einem Vierteljahrhundert überreicht.

Altschützenoberst Paul Elsing ehrt Heinrich Massolle, Magret Hölting, Pater Gerd Blick und Peter Schwarze. Daneben das Königspaar Saskia Dargel und Julian Konze sowie Jungschützenoberst Frank Offergeld. Foto: Schützenbruderschaft

Bezirksbundesmeister Stefan Rüther (von links) hat Carsten Köhne, Christian Habke, Tobias Schwarze, Frank Offergeld und Georg Massolle mit dem Silbernen Verdienstkreus ausgezeichnet. Zu den Gratulanten zählten das Königspaar Julian Konze und Saskia Dargel und Altschützenoberst Paul Elsing. Foto: Schützenbruderschaft

Der Vorsitzender des Spielmannszugs Tobias Henneke nimmt die Ehrung von Saskia Dargel und Julian Konze sowie Jungschützenoberst Frank Offergeld und Altschützenoberst Paul Elsing entgegen. Foto: Schützenbruderschaft

Während des traditionellen Schützenfrühstücks am Montag überreichte Bezirksbundesmeister Stefan Rüther den Schützen Christian Habke, Tobias Schwarze, Carsten Köhne, Frank Offergeld und Georg Massolle das Silberne Verdienstkreuz für erworbene Verdienste innerhalb der Bruderschaft. Beim Königsschießen wurde auch der König der Könige ermittelt. Bernd Lange erzielte die höchste Ringzahl und konnte so den Titel erlangen.