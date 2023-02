Marienmünster: Älteste Bürgerin feiert 104. Geburtstag

Die Welt lag nach dem Ersten Weltkrieg in Trümmern. Das Jahr 1919, als Josefine Hoffmeister in Nieheim-Entrup geboren wurde, gab es die Chance auf eine neue Friedensordnung. Die Deutschen konnten erstmals in einer freien und gleichen Wahl eine Nationalversammlung errichten.

Es war eine bewegte Zeit. Am vergangenen Sonntag hat die gebürtige Josefine Dreier ihren 104. Geburtstag im Kreise der Familie feiern können. Sie ist die älteste Bürgerin der Großgemeinde Marienmünster. Als viertes von zwölf Kindern wurde sie am 5. Februar 1919 in der Nieheimer Ortschaft Entrup geboren. Ihr Sohn Josef Hoffmeister: „Meine Mutter erlebte in ihrer Großfamilie eine behütete Kindheit. Nach der Schulzeit machte sie eine Ausbildung zur Küchenhilfe.“