Marienmünster: Pflegedienst ehrt langjährige Betriebstreue

Seit vielen Jahren werden treue Mitarbeiter bei „Jung & Alt – Pflegedienst“ mit Sitz in Marienmünster-Kollerbeck im Rahmen einer Betriebsfeier geehrt. In 2021 musste die Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Deshalb wurden zuletzt gleich „zwei Jahrgänge“ für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit gewürdigt.

Die Ehrungen der Jubilare erfolgte im Rahmen des Sommerfestes. In ungezwungener Atmosphäre verbrachten mehr als 100 Mitarbeiter einen entspannten und kurzweiligen Sonntag in der schönen Gartenanlage der Kollerbecker Gaststätte „Zum Fuhrmann“.

Bei Speisen und Getränken wurden Geschichten und Anekdoten aus den vielen gemeinsamen Jahren bei „Jung & Alt“ ausgetauscht. Werner Lensdorf, Pflegedienstleitung für die Region Höxter, führte kurzweilig durch das Programm des Tages. Stellvertretend für das gesamte Leitungsteam bedankte er sich in seiner Rede bei den Jubilaren für die langjähre Treue und Verbundenheit.

„Gerade in so einem sensiblen Tätigkeitsbereich wie der ambulanten Kranken- und Altenpflege spielt die Kontinuität der Begleitung und die dadurch entstehende persönliche Vertrautheit für Patienten und Angehörige eine wesentliche Rolle. Da ist es umso erfreulicher, wenn eine so hohe Anzahl an Beschäftigten über viele Jahre in unserem Dienst fest verankert ist. Ihr seid durch alle Veränderungen und Entwicklungen hindurch dem Unternehmen treu geblieben und habt die Erweiterungen und Weiterentwicklungen über einen sehr langen Zeitraum mitgestaltet“, so Lensdorf in seiner Ansprache an die Jubilare.

Folgende Mitarbeiter gehören zu den Jubilaren der Jahre 2021 und 2022: (10 Jahre) Christopher Bergholz, Claudia Bertels, Alexandra Brandt, Liana Graßhoff, Larissa Keller, Larissa Klassen, Angelika Kowalski, Melanie Kuppig, Christa Löhr, Karen Lohr, Susanne Lücke, Sophie Meyer, Victoria Miller, Johanna Multhaup-Koch, Petra Niehörster, Melanie Ruhnau, Martina Spehr, Tatjana Tenge, Ralf Trompeter. 20 Jahre dabei sind Barbara Liene-Hinz, Frank Möhle, Ricarda Müller-Köller, Hildegard Otte, Andrea Quest, Martina Zurwehme. Auf eine 30-jährige Betriebszugehörigkeit kann Gerda Büker zurückblicken. Sie hat damit fast die gesamte Entwicklung von „Jung & Alt“ seit den Gründerzeiten miterlebt.

Ein Unternehmenssprecher: „Alle Jubilare erhalten einen Blumenstrauß, eine Urkunde sowie – je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit – eine Jubiläumszuwendung und einen oder mehrere zusätzliche Urlaubstage.“ Wegen der Ferien- und Urlaubszeit konnten nicht alle Jubilare an der gemeinsamen Veranstaltung teilnehmen.

„Jung & Alt - Ambulante Soziale Hilfen e.V.“ wurde 1991 als ambulanter Pflegedienst gegründet. Aktuell umfasst das Angebot drei größere regionale Pflegeteams, Palliativversorgung, zwei Tagespflegeeinrichtungen in Kollerbeck und Nieheim, den Fachbereich „Betreuung und Hauswirtschaft“, häusliche Schulung sowie ein Beratungsbüro in Steinheim. Rund 200 Mitarbeiter engagieren sich für die Versorgung und Begleitung von rund 860 Patienten in den Fachbereichen.