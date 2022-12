Marita Paßlick in Bredenborn zurück auf der Bühne

Nach einer mehr als siebenjährigen Zwangspause steht Marita Paßlick wieder im Rampenlicht und singt erneut für krebskranke Kinder. Das Benefizkonzert in der Bredenborner Kirche beginnt am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr.

Marita Paßlick aus Bredenborn gint am 10. Dezember ein Benefizkonzert in der Kirche Bredenborn.

Zahlreiche Menschen konnte Marita Paßlick in den vergangenen Jahren mit ihrem Gesang begeistern. Sie trat zunächst mit der Gruppe Regenbogen auf und stimmte ihre Fans in der Folgezeit als Solistin bei Hochzeiten und Taufen festlich ein. Zu hören war sie in verschiedenen Kirchen mit beliebten Weihnachtsliedern und sie trat mit modernem Jazz, Gospel, Soul sowie vielen bekannten Liedern aus der Schlagerszene vor größerem Publikum auf.