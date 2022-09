Massive Wagon als Co-Headliner in Altenbergen

Wenn am Samstag, 10.September, das dritte Rock-N-Revel-Festival in Altenbergen über die Bühne geht, ist mit Massive Wagons eine Band mit von der Partie, die nicht nur eingefleischten Hardrock-Fans ein Begriff sein dürfte.

Die Band ist C-Headliner beim Hardrock-Festival in Altenbergen am 10. September

Seit dem Gewinn des Nachwuchswettbewerbs beim Hard-Rock-Hell-Festival, bei dem Massive Wagons im Jahr 2013 einen Plattenvertrag ergattern konnten, haben die fünf Musiker aus der nordenglischen Kleinstadt Carnforth ihren Bekanntheitsgrad kontinuierlich gesteigert.

Massive Wagons - bestehend aus Frontmann Barry Mills, den Brüdern Adam und Alex Thistlethwaite sowie Stevie Holl und Adam Bouskill - bezeichnen ihren Musikstil als „Pub-Rock mit Melodie, knappen Riffs und bühnentauglichen Refrains.“

Auftritt vor den Hardrocklegenden „Bonfire“

Nachdem das Label „Earache Records“ Massive Wagons im Jahr 2017 unter Vertrag genommen hat, wurden mit „Full Nelson“ (2018) und „House of Noise“ (2020) das fünfte und sechste Studio-Album auf den Markt gebracht. Die Platten waren sehr erfolgreich, erreichten Platz 16 beziehungsweise Platz 9 der britischen Album-Charts.

In diesem Jahr befinden sich Massive Wagons, die sich einen Ruf als hervorragende Live-Band erarbeitet haben, auf Deutschland-Tour. Nach Auftritten in Städten wie Essen, Hannover und Hamburg sowie einem Gig auf dem Sinner-Rock-Festival geben die fünf Jungs aus England ihre Visitenkarte nun auf dem „Rock N Revel-Festival“ in Altenbergen ab und wollen die Fans mit ihrer offenen Art und ihrem Sound begeistern. Als Co-Headliner werden sie direkt vor den deutschen Hardrock-Legenden „Bonfire“ auftreten und so die Bühne für den Headliner bereiten.

Karten noch im Vorverkauf erhältlich

Komplettiert wird das Festival mit den Bands Hardbone, Massive, Häxan, Tyler Leads und The Gäs, die das Festival um 16.30 Uhr eröffnen werden. Einlass ist ab 16 Uhr.Tickets gibt es für den Preis von 25 Euro pro Stück entweder online unter www.rocknrevel.de oder bei den folgenden Vorverkaufsstellen:

Gastwirtschaft Schwarze, Altenbergen

Postagentur Geschenkartikel Lotto-Toto Nolte, Vörden

Vereinigte Volksbank, Brakel

Bürgerstuben, Höxter

Blumenhaus Ostermann

Eiscafe Sol, Nieheim

Raiffeisen-Markt, Steinheim

An der Abendkasse sind die Tickets dann für 30 Euro erhältlich.