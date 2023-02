Musik und Satire in der Abtei Marienmünster

Klassische Musik trifft Satire: Und damit geht es am Sonntag, 19. Februar, 16 Uhr, im Konzertsaal der Abtei Marienmünster sehr vergnüglich und schwungvoll zu, wenn Pianist Gerrit Zitterbart und Satiriker Klaus Pawlowski ihrem Publikum etwas ganz Besonderes auftischen.

Gerrit Zitterbart am Hammerflügel.

„StraußenEier“ sind normalerweise im Einkauf sehr teuer, aber es gibt sie ja auch anders, sozusagen kulturell verwandelt und damit als musikalische Suiten günstiger. Für den echten Genuss sorgen mit viel Charme die Künstler Zitterbart und Pawlowski, die in der Region wahrlich keine Unbekannten sind.

Mit ihrem Programm „Locker zu Händeln“ traten die beiden bereits im März vergangenen Jahres in Marienmünster auf und eroberten die Zuhörerinnen und Zuhörer durch ihre geschliffenen Reime und dem virtuosen Klavierspiel im Sturm.

Walzerkönig steht im MIttelpunkt

Wie der wunderbare Titel zu vermuten lässt, steht dieses Mal der berühmte Walzerkönig Johann Strauß (1825-1899) im Mittelpunkt des Interesses. Und über den gibt es einiges zu berichten, nicht nur aus dem reichen musikalischen Leben des deutsch-österreichischen Kapellmeisters und Komponisten.

Unter der satirischen Lupe

Unter der satirischen Lupe betrachtet werden an diesem Nachmittag auch noch Carl Maria von Weber, Clara Schumann, Antonin Dvorak, Frédéric Chopin und George Gershwin. Und bei allen kommen erstaunliche und kuriose Geschichten und Anekdoten zum Vorschein. Das Publikum kann sich auf jeden Fall auf einen amüsanten und vielschichtigen Nachmittag freuen.

Satiriker Klaus Pawlowski tischt dem Publikum in Marienmünster „StraußenEier“ auf. Foto: privat

Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

Unverblümte Formulierungen gehen unter die Haut

Die Veranstaltung mit dem Duo Zitterbart und Pawlowski gehört zum Begleitprogramm des Projektes „outside, inside, outside - Literatur und Psychiatrie“, in dem die Ausstellung „Hören, Sehen, Lesen“ Outsider-Texte gemeinsam mit Werken etablierter Autorinnen und Autoren bis zum 5. März im Schafstall der Abtei in Szene setzt. Dort spiegeln Prosa und Gedichte Gefühle und Gedanken der Schreibenden wider und zeigen eine literarische Aufarbeitung von Krisen. Auf diese Weise sind direkte und unverblümte Formulierungen entstanden, die das Herz berühren und unter die Haut gehen.