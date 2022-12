„Musik und Wort zum Jahresschluss“ erklingen in der Abteikirche Marienmünster

Mit der seit Jahrzehnten beliebten Veranstaltung „Musik und Wort zum Jahresschluss“ klingt 2022 am Silvesterabend, 31. Dezember, in der Abteikirche Marienmünster aus.

Beliebte Veranstaltung am Silvesterabend

Hans Hermann Jansen (links) und Eva und Joachim Thalmann gestalten den Jahresabschluss in der Abteikirche Marienmünster mit.

Text und musikalische Impulse, vorgetragen durch das Musikalisch-Literarische Quartett mit Eva und Joachim Thalmann sowie Carmen und Hans Hermann Jansen, bilden die eine Seite des Programms.

Auf der anderen Seite möchte das Projektbüro der Klosterlandschaft OWL als Veranstalter gerade in der heutigen Zeit jungen Menschen Freiräume zur Gestaltung eröffnen. Dazu wird die Künstlerin und Leiterin des Ferientheaters, Maja Machalke aus Köln, in vier ausgewählten Kontrapunkten ihre Sprache und Klänge beisteuern.

Künstlerische Akzente und gelebte Spiritualität

„Eine spannungsvolle Kombination, die auch zukunftsweisend für gelebte Spiritualität und künstlerische Akzente im Kirchenraum gelten darf“, sagt Hans Hermann Jansen, künstlerischer Leiter der Gesellschaft der Musikfreunde der Abtei Marienmünster und Mitinitiator des besonderen Jahresabschlusses.

Jahresabschluss in der Abteikirche Marienmünster: Maja Machalke aus Köln steuert ihre Sprache und Klänge bei. Foto:

Der Abend beginnt um 20 Uhr. Gemäß dem Motto „pay what you want“ ist der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird eine Kollekte gehalten.

Der Jahresabschluss gehört zu den Projekten im Netzwerk der Klosterlandschaft OWL. Diese werden gefördert durch den LWL, die Kreise Paderborn, Lippe, Gütersloh und Höxter, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, die VerbundVolksbank OWL und weitere Partner wie die Ziegler-Stiftung aus Paderborn oder die VHS Reckenberg-Ems.