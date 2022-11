Musikschule Marienmünster weckt Kreativität

„Eine kleine Brise pustet durch mein Haar. Herbstwind, Herbstwind, bist du wieder da!“ Kinder nehmen bunte Tücher in die Hand, drehen sich im Kreis. Im städtischen Kindergarten von Kollerbeck singen alle Teilnehmer der „Musikalischen Früherziehung“ fleißig mit. Die Lebensfreude ist mit jedem Ton, auch wenn er vielleicht mal schräg ist, spürbar.

Musikschüler Konstantin greift jede Woche zu den „Sticks“. Er wird vom studierten Profimusiker Stefan Schmidtke in Vörden unterrichtet.

Dann imitieren die jungen Talente wilde Tiere, trommeln gemeinsam den Sturm „herbei“. Schöner können solche gemeinsamen Momente mit der Musikpädagogin Lilli Streich von der Musikschule Marienmünster nicht sein. Dieser besondere Unterricht kommt an. „Am schönsten ist es für mich, wenn die Kinder nach dem gemeinsamen Erleben mit einem Liedchen auf den Lippen den Raum verlassen. Da spürt man so richtig, dass ihre Musikalität geweckt worden ist“, verrät Lilli Streich aus Höxter dem WESTFALEN-BLATT. Ziel sei es, dass die Jüngsten vor allem Spaß an der großen Welt der Musik haben. Vieles werde heute nur noch konsumiert, statt selbst erlebt und gestaltet, bedauert die erfahrene Sängerin. „Die Kinder hier brauchen immer nur wenige Impulse – und schon ist ihre Energie zu spüren und das Potenzial ihrer Kreativität kommt zum Vorschein. Das ist eine wunderbare Erfahrung, für die Kinder ebenso wie für mich.“