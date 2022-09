Neue Anlagen: „Gute Luft“ für die Kindergärten der Stadt Marienmünster

Jetzt kann der Winter kommen: Das Stoßlüften in der Pandemie entfällt dank einer hochmodernen Lüftungsanlage in den beiden Kindergärten der Stadt Marienmünster.

Gemeinde investiert in die Ausstattung ihrer Betreuungseinrichtungen in Vörden und Kollerbeck

Das Familienzentrum in Vörden hat wie der städtische Kindergarten in Kollerbeck eine moderne Lüftungsanlage bekommen. „Das erleichtert unseren Arbeitsablauf sehr, das bisherige Stoßlüften während der Pandemie entfällt“, lobt Leiterin Sabine Diedrich. Auch Bürgermeister Josef Suermann zeigt sich zufrieden.

Sowohl das Familienzentrum in Vörden als auch der Kindergarten in Kollerbeck profitieren von der jüngsten Investition der Stadt Marienmünster. Bürgermeister Josef Suermann sagte dem WESTFALEN-BLATT bei einer Besichtigung vor Ort: „Insgesamt sind 130.000 Euro für die Anlagen aufgebracht worden.“ 80 Prozent davon wurden als Fördermittel vom Land NRW beigesteuert. In enger Zusammenarbeit mit zwei Firmen aus der Region („Gebr. Becker“ aus Höxter als Fachbetrieb für Klimatechnik und „Potthast & Sagel“, Elektromeisterbetrieb aus Marienmünster-Löwendorf) hat die Kommune das gesteckte Ziel, vor der neuen Heizperiode die Anlagen installiert zu haben, erfüllen können. „Wir hatten die Sommerferien dazu genutzt, die Anlagen mit Luftaustausch, Wärmerückgewinnung und Filtertechnik einbauen zu lassen.“