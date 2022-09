NRW-Ministerin im Dialog mit Schäferei Humpert aus Marienmünster 

"Der direkte Austausch ist mir als Ministerin in allen Bereichen der Landwirtschaft sehr wichtig - vor allem in der Tierhaltung. Bei der Schafhaltung gibt es viele Bedarfe, die wir berücksichtigen müssen", sagte am Freitag NRW-Ministerin Silke Gorißen dieser Zeitung.

Sie hatte die Schäferei Humpert aus Marienmünster besucht. Die Schafhaltung sei die ursprünglichste Form der Nutztierhaltung. "Schafe liefern nicht nur Wolle, Milch und Fleisch, sondern leisten auch einen unverzichtbaren Beitrag für die Artenvielfalt und zum Deichschutz", so das Ministerium. Im Rahmen ihrer Höfe-Tour hat am Freitag Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen der Schäferei Humpert, einem ökologischen Betrieb in Marienmünster, einen Besuch abgestattet. Bei ihrer Tour besucht die Ministerin verschiedene landwirtschaftliche Betriebe, um sich ein Bild davon zu machen, welche Sorgen und Bedarfe die 33.000 Landwirtinnen und Landwirte in NRW.

Ministerin Gorißen: „In der Schäferei kommt viel Gutes zusammen: jahrhundertealte Traditionen, eine große Erfahrung in der Zucht und viel Leidenschaft für Tiere. Es ist mir daher sehr wichtig, dass wir in Nordrhein-Westfalen gute Bedingungen für die Schafzucht haben, die uns seit jeher mit Wolle, Milch und Fleisch versorgt. Nur Betriebe mit Perspektive können auch für junge Schäferinnen und Schäfer attraktiv sein und die braucht es, um diesem Berufsstand eine Zukunft zu geben.“

Zum Thema Herdenschutz und dem effektiven Umgang mit dem Wolf sagte Ministerin Gorißen: „Wir müssen Sorge dafür tragen, dass Tiere, die bei uns auf den Koppeln stehen, entsprechend geschützt werden. Deshalb setzt das Landwirtschaftsministerium auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Dazu gehören besonders der nordrhein-westfälische Schafzuchtverband und die Schafzüchtervereinigung. In uns haben sie feste Ansprechpartner, an die sie sich jederzeit wenden können.“

NRW-Ministerin Silke Gorißen hat den Betrieb der Familie Ortrun und Andreas Humpert (Marienmünster) besucht. Foto: Ministerium/Sarah Jonek

So stehe das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen im engen Austausch mit dem für das Thema Wolf federführenden Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (MUNV). Hierbei kommt dem Herdenschutz eine besondere Bedeutung zu. Das MUNV fördere in den Wolfsgebieten bereits die Anschaffungskosten von wolfsabweisenden Zäunen und Herdenschutzhunden. Dafür und für Entschädigungen für direkte Wolfsschäden stünden in diesem Jahr zwei Millionen Euro aus dem Naturschutzetat des Landes bereit. Über die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen werde eine kostenlose Herdenschutzberatung angeboten.

NRW-Ministerin Silke Gorißen (CDU) hat sich am Freitag im Kreis Höxter aufgehalten. Foto: Harald Iding

Um vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen zu erhalten, fördere das Land gemeinsam mit der Europäischen Union seit Jahren die Zucht und Haltung von bedrohten Haus- und Nutztierrassen mit rund 1,1 Millionen Euro pro Jahr. Davon würden auch die Schafhalterinnen und Schafhalter profitieren. So werde Vielfalt bewahrt, die zugleich auch ein kulturelles Erbe darstellt.

Bürgermeister Josef Suermann hat das "Goldene Buch" der Stadt Marienmünster für einen Eintrag der Ministerin mitgebracht. Foto: Ministerium/Sarah Jonek

Ortrun Humpert, Schäferin und Vorsitzende des Landesschafzuchtverbandes NRW: „Schafhaltung als sehr ressourcenschonende Form der Landwirtschaft hat einen positiven Einfluss auf Klima, Wasserhaushalt und die gesamte Artenvielfalt unter den gesellschaftlich gewünschten Aspekten von Nachhaltigkeit und Tierwohl. Standortangepasste Rassen leisten hervorragende Pflege unserer Landschaften, schützen und bewahren – und erzeugen ‚nebenher‘ qualitätsvolles Fleisch. Wer vieles gut macht, ist dennoch nicht automatisch wirtschaftlich erfolgreich – das gilt auch für Schäferei, Schafzucht und Schafhaltung. Daher gilt es, diese uralte und dennoch hochaktuelle Wirtschaftsweise in sämtlichen Aspekten zu unterstützen. Wir freuen uns über das Interesse an den Schafen als Teil unserer heimischen Landwirtschaft.“

Die Höfe-Tour werde fortgesetzt. In den vergangenen Wochen hat Ministerin Gorißen bereits verschiedene landwirtschaftliche Betriebe besucht – vom Milchviehbetrieb über Sauenhaltung, Ackerbau und ökologischen Landbau bis zum Gartenbaubetrieb.

Zum Hintergrund:

Schafe eignen sich laut Ministerium sehr gut für die Deichpflege, zum Beispiel am Rhein. "Mit ihren kleinen Füßen verdichten sie die Oberfläche und durch die Beweidung halten sie die Deiche frei von Aufwuchs. Die Beweidung mit Schafen ist zudem ein wichtiger Faktor für den Erhalt etwa von Heidelandschaften. Die Tiere halten die Landschaft offen und können ihrem Fell Samenkörner und Insekten über weite Distanzen von einem Biotop in ein anderes transportieren. Die Schafhaltung ist somit ein wichtiger Faktor für die Förderung und den Erhalt der Biodiversität. Ziele der Schäfer sind eine schonende und artenvielfalt-fördernde Nutzung und Pflege der Natur, eine naturnahe Wirtschaftsweise sowie eine artgerechte Tierhaltung."