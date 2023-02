Bredenborn: Musikverein gestaltet Audienz beim Papst

Ein Ereignis, an das man sich ein Leben erinnern wird, steht dem Musikverein Bredenborn im kommenden Jahr bevor. Zu einer ganz besonderen Audienz bei Papst Franziskus in Rom sind auch Musiker befreundeter Verein eingeladen.

Das ist die Idee: Möglichst viele Bredenbornerinnen und Bredenborner machen sich gemeinsam mit Verwandten, Freunden, sonstigen Interessierten und dem Musikverein Bredenborn e. V. auf den Weg in die „Ewige Stadt“ Rom. Die Reise organisiert der Musikverein Bredenborn. Sie findet in der Zeit vom 19. bis zum 26. Oktober 2024 statt.

Der Zeitraum ist bewusst in die zweite Woche der Herbstferien von Nordrhein-Westfalen gelegt, so dass auch Familien mit schulpflichtigen Kindern gut an der Reise teilnehmen können. Die Reise ist ebenso für Clubs, Vereine, Familien und Einzelpersonen geeignet.

Im Besichtigungsprogramm sind praktisch alle Sehenswürdigkeiten der italienischen Metropole enthalten: Kolosseum, Piazza Navona, Spanische Treppe, Pantheon, Trevibrunnen, Circus Maximus, Vatikan und vieles mehr. Das besondere Highlight jedoch stellt eindeutig die Papst-Audienz dar, bei der die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker einen dafür vorgesehenen privilegierten Platz erhalten und somit das Recht zur musikalischen Gestaltung der Audienz bekommen. Die Audienz wird über Radio Vatikan in die ganze Welt übertragen.

Papst-Audienz für Bredenborner einmalig

Das sicher einmalige Erlebnis, bei einer Papst-Audienz musizieren zu dürfen, möchte der Musikverein Bredenborn e. V. auch den Musikerinnen und Musikern benachbarter und befreundeter Vereine ermöglichen. Wer also Lust hat, mit den Bredenborner Musikanten in Rom zu musizieren, ist herzlich dazu eingeladen!

Informationen zum Reiseverlauf, zur Unterkunft, zu den Preisen und Leistungen sowie Anmelde-Formulare gibt es am Dienstag, 28. Februar, ab 19 Uhr im Jugendheim der Schützenhalle Bredenborn, Sommerseller Straße 3, und später auf www.bredenborn.de/romfahrt. Anmeldungen sollten bis zum 31. März erfolgen.