Paris in Marienmünster

Im Rahmen des internationalen Holzbläserfestivals „Summerwinds Münsterland“ gibt das neu gegründete Westfälische Barockorchester La Fonte unter Leitung von Fabrizio Ventura am Samstag, 2. Juli, ein Gastkonzert in der Klosterkirche der Abtei Marienmünster.

Der ehemalige Generalmusikdirektor der Stadt Münster, der regelmäßig als Dirigent unter anderem bei den Festwochen der Alten Musik Innsbruck und den Händel-Festspielen Göttingen tätig ist, hat für sein Konzertprogramm „Paris!“ ein hochkarätiges Ensemble aus zwanzig Streichern und Bläsern aus ganz Europa zusammengestellt. Solist in „Paris!“ ist François Lazarevitch. Der Flötist und Leiter der Musiciens de Saint-Julien ist weltweit für seine einfallsreichen Interpretationen traditioneller französischer Musik und die Raffinesse seiner Phrasierungs- und Verzierungskunst berühmt.

Geschichte beginnt im 18. Jahrhundert

Die Geschichte des jungen Ensembles La onte, darunter der renommierte Flötist Michael Schmidt-Casdorff, der Geiger Pablo Valetti und die Fagottistin Katrin Lazar, beginnt eigentlich schon im 18. Jahrhundert – an westfälischen Adelshöfen. Damals kauften die westfälischen Grafen und Fürsten im europäischen Ausland die Musik ihrer Zeit, um sie mit ihren Orchestern am Hof aufzuführen. So auch Graf Karl Paul Ernst von Bentheim-Steinfurt, der umfassend gebildet war, zeitweise in Paris lebte und viele Reisen zu Opernaufführungen und Konzerten unternahm. Die Traversflöte, das Modeinstrument der Zeit, spielte er wie sein Sohn Ludwig konzertreif. In Steinfurt unterhielt er ein Hoforchester und ein Theater, legte den Vergnügungspark Il Bagno an und errichtete darin die Grande Galerie pour les concerts, in der heute wieder Konzerte mit internationalen Interpreten stattfinden. Graf Karl begründete auch die faszinierende Burgsteinfurter Musikbibliothek, auf die sich das Konzertprogramm von La Fonte bezieht und die der Musikwissenschaftler Daniel Glowotz derzeit in einem großen Forschungsprojekt zur Musikgeschichte der westfälischen Adelshöfe untersucht. Glowotz wird das La Fonte-Konzert moderieren.

Fabrizio Ventura leitet das Westfälische Barockorchester la Fonte. Foto: Picture People MS

In Steinfurt war der französische Königshof tonangebend. La ontes Konzertprogramm „Paris!“ macht die internationale Verflechtung des Burgsteinfurter Hofes erlebbar. Neben der „Pariser Symphonie“ Joseph Haydns erklingen die Symphonie D-Dur „La Pastorella“ von François-Joseph Gossec und das Konzert für Traversflöte D-Dur von François Devienne, außerdem die „Symphonie périodique“ von Johann Friedrich Klöffler. Klöffler war im 18. Jahrhundert Konzertmeister am Hof in Burgsteinfurt und dirigierte in der Bagno-Konzertgalerie Sinfoniekonzerte, zu denen auch die Steinfurterinnen und Steinfurter eingeladen waren. Seine Kompositionen wurden an den Höfen Europas geschätzt und aufgeführt.

Das Konzert im Rahmen des internationalen Holzbläserfestivals „Summerwinds Münsterland“ wird von der GWK-Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit, Münster, in Kooperation mit der Kulturstiftung Marienmünster und der Gesellschaft der Musikfreunde der Abtei Marienmünster veranstaltet. Tickets zum Preis von 27 Euro und ermäßigt 22 Euro sind bei Schreibwaren Michael Nolte, Angerberg 5, Marienmünster, in allen ADticket- und Reservix-Verkaufsstellen sowie online über www.summerwinds.de erhältlich.

Programminformationen zum gesamten Summerwinds-Festival gibt es auf www.summerwinds.de und im 140-seitigen Programmbuch. Das Programmbuch ist kostenlos an den Spielorten und einschlägigen Auslagestellen erhältlich oder direkt bei der GWK zu bestellen unter Tel: 0251 591-3041, E-Mail: info@summerwinds.de.