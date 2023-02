Peter Schütze liest in der Abtei Marienmünster

Sie zählt zu den bedeutendsten Lyrikerinnen überhaupt, und ihr 154. Geburtstag am 11. Februar ist der Kulturstiftung Marienmünster mehr als Anlass genug, sich mit Else Lasker-Schüler (1869-1945), ihrem Werk und ihren Begegnungen zu beschäftigen.

Im Zuge des aktuellen Projektes „outside-inside-outside-Literatur und Psychiatrie“ in der Abtei Marienmünster entführt am Samstag, 11. Februar, ab 16 Uhr, in der ehemaligen Reisescheune eine literarische Entdeckungsreise zu den Stationen von Else Lasker-Schüler und Peter Hille (1854–1904).

Gestaltet wird der facettenreiche Themennachmittag unter dem Titel „Die Nacht hatte meine Wege ausgelöscht“ mit Dr. Peter Schütze und Hans Hermann Jansen, beide sind Mitglieder des Musikalisch-Literarischen Quartetts.

Mit Rauschebart und Bettlerkleidung

Else Lasker-Schüler und Peter Hille galten in der Literaturszene des ausgehenden 19. Jahrhunderts als schillerndes Paar und pflegten eine ungewöhnliche und enge Freundschaft. In der Berliner Bohème waren die beiden um 1900 herum absolutes Stadtgespräch: Dem ewig mittellosen Peter Hille begegnete man mit langem Rauschebart, wirrem Haar und ärmlicher Bettlerkleidung, Else Lasker-Schüler dagegen präsentierte sich glitzernd wie eine orientalische Prinzessin. Die beiden Literaten versuchten, sämtliche Konventionen einer bürgerlichen Lebensweise aufzubrechen und ganz radikal ihre künstlerische Existenz zu leben – ein Vorhaben, das trotz kühner Zielsetzungen selten reibungslos klappte, wie Briefe und Gedichte bezeugen.

Eintritt ist frei

Und so changierten Else Lasker-Schüler und Peter Hille in Phasen tiefster Depression und psychischer Krisen stets zwischen Innen und Außen, ähnlich wie jene Outsider-Künstler, deren literarischen Spuren man in einer großangelegten multimedialen Ausstellung im Schafstall der Abtei Marienmünster folgen kann. Die Outsider-Texte, die dort gemeinsam mit Werken etablierter Autorinnen und Autoren bis zum 5. März unter dem Motto „Hören, Sehen und Lesen“ in Szene gesetzt werden, spiegeln Gefühle und Gedanken wider und zeigen eine literarische Aufarbeitung von Krisen, unmittelbar und unverstellt: direkte Formulierungen, die unter die Haut gehen.

Der Eintritt zu dem Themennachmittag ist frei, um eine Spende wird gebeten.