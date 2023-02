Pianistinnen aus Marienmünster erfolgreich  bei „Jugend musiziert“

Am letzten Januarwochenende hat die Johannes-Brahms-Musikschule in Detmold den 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ (Detmold-Süd) ausgerichtet. Von der Musikschule Marienmünster präsentierten sich Luella Dück und Annika Maria Düker (links) der Jury. Mit jeweils 19 Punkten konnten sie den Wettbewerb in der Kategorie Klavier mit dem zweiten Platz abschließen. Beide spielen Klavier-Solo.

Foto: Privat