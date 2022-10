Premiere: Kinoerlebnis im alten Schafstall der Abtei

Diese Premiere dürfte alle kleinen und großen Kinofans begeistern: Die Stadt Marienmünster und das Energieunternehmen „Westenergie“ laden mit der Kulturstiftung in dieser Woche am 14. (Freitag) und 15. Oktober (Samstag) zum „Abteikino“ in den Schafstall der Kulturscheunen Marienmünster ein.

Film ab: Das Kino-Event in der Abtei lockt gleich an zwei Tagen in den Schafstall.

Am Freitag gibt es nachmittags zwei Vorführungen für Familien und am Samstag eine Abendvorstellung. Interessierte können die Eintrittskarten ab sofort für drei Euro während der Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt Marienmünster erwerben. Restkarten sind dann an der Tages- beziehungsweise Abendkasse erhältlich. Bei Fragen könnten sich Interessierte gerne an die Organisatorin Sabine Walter bei der Stadtverwaltung unter Telefon 05276/9898-24 oder Email „[email protected]“ wenden.

Bürgermeister Josef Suermann zeigt sich begeistert von dem Angebot: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Westenergie unseren Bürgerinnen und Bürgern zwei schöne Filmtage mit toller Atmosphäre bieten zu können. Wir wünschen allen viel Spaß dabei. Machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie unterhaltsame Filmprogramme!“ Am Freitag gibt es zwei Filme: Um 15 Uhr „Abenteuer mit Pettersson und Findus “ und anschließend um 17 Uhr „Die Gangster Gang“. Am Samstagabend um 19 Uhr wird „Monsieur Claude und sein großes Fest“ ausgestrahlt. Für das richtige Kino-Feeling gibt es Popcorn und erfrischende Getränke.

Das erste „Abteikino“ in Marienmünster wird in dieser Woche veranstaltet. Foto: Harald Iding

Westenergie-Kommunalmanagerin Maria Kemker zu dem neuen Angebot in der Abtei: „Mit dem Sommerkino wollen wir ein hochwertiges Freizeitangebot bieten. Wichtig ist uns dabei, dass auch lokale Vereine und Initiativen etwas von diesem Abend haben!“ Sämtliche Einnahmen würden daher für einen guten Zweck an die Kulturstiftung Marienmünster gehen. Neben der Energieversorgung engagiert sich „Westenergie“ in ihren Partnerkommunen traditionell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Über Sponsorings und Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Alleine über die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ seien bereits mehr als 10.000 ehrenamtliche Projekte umgesetzt worden.

Zum Inhalt der drei Filme laut Veranstalter: Freitag, 14. Oktober, um 15 Uhr „Abenteuer mit Pettersson und Findus“ – Endlich ist es soweit … Findus bekommt sein eigenes Fahrrad, doch die Hennen bestehen auf eine Fahrprüfung. Dann feiern alle Mittsommer und Findus geht mit den Hennen die Wette ein, an diesem allerlängsten Tag des Jahres von Sonnenauf- bis -untergang wach zu bleiben. Ob er das schafft? Freitag, 14. Oktober, 17 Uhr: „Die Gangster Gang“ – Die Gang heckt einen cleveren Plan nach dem anderen aus und raubt und stiehlt nach Herzenslust. Doch dann werden sie eines Tages geschnappt und geloben Besserung. Schon bald merken die Fünf, dass es gar nicht so verkehrt ist, Gutes zu tun. Samstag, 15. Oktober, 19 Uhr: „Monsieur Claude und sein großes Fest“- Claude hat sich inzwischen mit seinen Schwiegersöhnen abgefunden.Doch müssen sie wirklich überall da sein, wo er auch ist? Die Nähe zu seiner angeheirateten Familie macht ihm zu schaffen. Doch jetzt planen die Töchter anlässlich des 40. Ehejubiläums auch noch ein großes Fest.

Einlass ist jeweils etwa 45 Minuten vor Beginn der Filmvorführung. Gemeinsam mit „Westenergie“, der Stadt Marienmünster sowie der Kulturstiftung Marienmünster wird damit in der Region großes Kino erlebbar gemacht. Zugleich kommen die Erlöse der Arbeit der Kulturstiftung Marienmünster zugute. Jeder sei zu den Veranstaltungen willkommen.