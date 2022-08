Rock und Folk auf der Waldbühne in Kollerbeck

Als „unverfälscht und handgemacht“ beschreiben die Musiker von „Blech & Ko“ ihre Musik. Diese präsentieren sie jetzt bei ihrem zweiten Open-Air-Festival am Samstag, 3. September, auf der Waldbühne in Kollerbeck. Der Eintritt ist frei.

Im September 2018 fand hier das erste Festival statt; damals als Gäste mit dabei das Duo „Paterson & Paterson“. Die Resonanz war riesig. Vor mehr als 500 Zuschauern gelang die Premiere. „Uns war klar, dass wir das wiederholen müssen“, sagt Bernward Brisgies von Blech & Ko. Am Samstag, 3. September, findet nun also die zweite Auflage statt.

Musikalische Weltreise mit Nis Jesse

Ab 19.30 Uhr können sich die Besucher auf ein tolles Programm freuen. „Wir werden ein großes musikalisches Repertoire in petto haben“, sagt Brisgies. „Und wir freuen uns besonders auf Nis Jesse, der die Gäste mit dem Trio „Manos Arriba“ auf eine musikalische Weltreise mitnehmen wird." Außerdem wird der heimische Kunst- und Kulturverein unterstützen, damit sich alle Gäste rundrum wohlfühlen könne.

Feste Größe in der Musik-Szene

In den vergangenen zehn Jahren hat sich „Blech & Ko“ zu einer festen Größe in der musikalischen Szene in den Kreisen Höxter und Lippe entwickelt. Durch ihre musikalische Vielfalt treten die Musiker in unterschiedlichen Konstellationen auf: die Bläsergruppe mit konzertanter Musik, die Akustik-Band und die Rock & Folkband mit Gesang. Am Festival-Abend wird es Rock und Pop, Oldies aus den 1960ern und aktuelle Hits, Melodisches und Songs zum Mitsingen geben.

Parkplätze sind ausgeschildert

Veranstaltungsort und Parkplätze sind ausgeschildert, Zelte und Heizpilze vorhanden (je nach Wetterlage), und der Eintritt ist frei. Ein Teil des Erlöses über Getränke, Verzehr und Spenden gehen sowohl an hilfsbedürftige Flüchtlinge als auch an lokale Einrichtungen. Mehr an Infos unter www.blech-und-ko.de oder auf Facebook unter: blech&kollerbeck.ev