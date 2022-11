Ruhe und Meditation in der Abtei Marienmünster

Im Advent lädt der Projektchor Marienmünster wieder zu einem Taizé-Gebet in die Abteikirche ein. „Du bist das Licht der Welt“, unter diesem Motto steht der Abend, der am Freitag, 2. Dezember, um 20 Uhr beginnt.

Die Abteikirche ist regenerativ auf 15 Grad aufgeheizt, so dass die Besucher nicht frieren müssen. Neben biblischen und meditativen Impulsen steht der Gesang im Vordergrund. Beleuchtet von einigen Hundert Kerzen, will der Projektchor gemeinsam mit den Gästen dem Geheimnis des Advents ein wenig nachspüren. Der Projektchor wird unterstützt von Klavier und Flöten.

Gerne können sich die Besucher einen Gebetshocker, ein Kissen oder auch eine Decke mitbringen. Gemeinsam können die Teilnehmer den Zauber des Advents in einer beinahe 900 Jahre alten Kirche entdecken. Jeder ist zu dieser ökumenischen Andacht eingeladen.

Die Gemeinschaft von Taizé ist ein internationaler ökumenischer Männerorden in Taizé, rund zehn Kilometer nördlich von Cluny in Frankreich. Bekannt ist Gemeinschaft für ihre charakteristischen Gesänge, die in vielfacher Wiederholung gesungen werden. Die „Gesänge aus Taizé“ sind einstrophig, kurz, in schlichtem Satz, oft vierstimmig oder kanonisch.