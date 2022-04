Sarah Hakenberg ist „wieder da“

Der Veranstalter, die OWL Booking GmbH, schreibt dazu: „Es gibt Zeiten, in denen uns das Lachen nur noch im Halse stecken bleibt, in denen der letzte Witz erzählt ist und alle fröhlichen Melodien dieser Welt verklungen sind. Aber diese Zeiten sind ja zum Glück noch nicht angebrochen!“

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Kabarettpreis"

Und deshalb habe die mit dem „Deutschen Kabarettpreis“ ausgezeichnete Liedermacherin wieder einmal eine Menge neuer mitreißender Schmählieder, raffinierter Protestsongs und unverfrorener Ohrwürmer geschrieben: über unpolitische CDU-Wähler beispielsweise, über schadenfrohe Vermieter, unentspannte Eltern und über amerikanische Präsidenten. Sarah Hakenberg haut vergnügt in die Tasten, schrummt ihre Ukulele und erzählt dabei gleichermaßen von Abgründen, die in unserem Inneren schlummern und vom großen Wirrwarr da draußen. Besser wird die Welt dadurch auch nicht, aber zumindest besser erträglich. „Freut euch auf einen Abend voller intelligenter Bosheiten, fröhlichem Charme und unwiderstehlicher Dreistigkeit.“

Tickets an vielen Vorverkaufsstellen

Tickets gibt es zum Preis von 25 Euro im Vorverkauf online unter www.owl-booking.de oder vor Ort in folgenden Vorverkaufsstellen: Krog Optik in Höxter, Holz- & Pellet Ofenzentrum NRW in Nieheim, Raiffeisenmarkt in Steinheim, Buchhandlung Lesbar in Beverungen, Stadtmarketing Holzminden, Augenoptik, Schmuck & Uhren Müller in Brakel sowie in der Buchhandlung Saabel in Bad Driburg. Einlass ist ab 19.15 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr. Alle Infos gibt es auch online unter www.owl-booking.de.