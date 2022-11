Seminar in Marienmünster: Lebensrettende Maßnahmen ergreifen, bis Notdienst eintrifft

„Bedingt durch einen Unfall-, eine Erkrankung oder Vergiftung kann ein Mensch innerhalb von kürzester Zeit in eine Notfallsituation geraten, die sein Leben bedroht“, sind sich die Landfrauen aus Marienmünster bewusst.

Nun sei zielgerichtetes, zügiges Handeln im Sinne der Ersten-Hilfe-Leistung gefragt, denn bei einem Notfall können Minuten, in denen ein betroffener Mensch nicht versorgt wird, über Leben und Tod entscheiden. Dies sei insbesondere der Fall, wenn durch das Notfallgeschehen lebenswichtige Funktionen wie das Bewusstsein, die Atmung und/oder die Herz-Kreislauftätigkeit gestört oder ganz zum Erliegen gekommen seien.

Ersthelfer im ländlichen Raum besonders wichtig

„Wir haben in Deutschland und auch im Kreis Höxter zwar ein hervorragendes Rettungsdienst- und Notarztsystem, aber in den ersten Minuten nach einem Notfall sind es die Ersthelfer, die den Zeitraum nach dem Eintritt des Notfalls über die Alarmierung des Rettungsdienstes bis zu dessen Eintreffen am Notfallort durch sach- und fachgerechte Erste Hilfe Maßnahmen überbrücken müssen“, machen die engagierten Landfrauen deutlich. „Denn im ländlichen Raum kann es von der Alarmierung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes zwischen acht bis 12 Minuten dauern.“

Deshalb führte nun der Kreislandfrauenverband – Ortsgruppe Marienmünster - unter der Leitung von Adelheid Fromme die Veranstaltung unter dem Motto „Erste Hilfe rettet Leben – Jeder kann helfen“ durch.

Wichtigste Maßnamen fachkundig vermittelt

Frank Möhle, Pflegefachkraft mit Weiterbildung zum Rettungsassistenten und langjähriger ehrenamtlicher Sanitäts- und Rettungsdienst-Erfahrung, tätig beim Pflegedienst „Jung & Alt – Ambulante Soziale Hilfen“ schulte die Teilnehmerinnen in den wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Dazu gehörten zum Beispiel das Absetzen eines Notrufes, das Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen unter Beachtung des Eigenschutzes, die Durchführung der stabilen Seitenlage bei bewusstlosen Personen mit vorhandenen Lebenszeichen.

Ein ganz wichtiger weiterer Punkt der Schulung war auch die Durchführung der Wiederbelebung („Prüfen, Rufen, Drücken“) gemäß der aktuellen Reanimations-Richtlinien unter der Anwendung eines AED-Geräts (automatisierter externer Defibrillator), den auch Ersthelfer so früh wie möglich, wenn verfügbar, einsetzen sollten. Dabei sollte die Basismaßnahme der Herzdruckmassage im Wechsel mit zweifachem Beatmen (sofern man sich diese nicht einfache Maßnahme zutraut) nicht unterbrochen werden.

Für untrainierte Ersthelfer, die aus welchem Grund auch immer eine „Beatmung“ nicht durchführen können, sei es wichtig, so Möhle, dass sie bei einem Menschen, der bewusstlos aufgefunden wird und keine Lebenszeichen und keine normale Atmung zeige, sofort und unverzüglich den Rettungsdienst über die Telefonnummer 112 alarmierten und dann zügig mit der Herzdruckmassage in der Mitte des Brustkorbes begännen und diese so lange ohne Unterbrechung durchführten, bis der Rettungsdienst und/oder Notarzt eingetroffen seien. „Sind mehrere Personen am Notfallort anwesend, sollte man sich alle zwei Minuten in der Durchführung der Herzdruckmassage abwechseln“, empfiehlt der Rettungsdienst-erfahrene Schulungsleiter.

Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig auffrischen

Alle Teilnehmerinnen waren sich nach der Unterweisung in Theorie und Praxis sicher, im Notfall zügig sach- und fachgerechte Erste Hilfe leisten zu können.

Frank Möhle gab den Teilnehmerinnen den Tipp, sich in regelmäßigen Abständen zum Beispiel bei einer der Hilfsorganisationen im Kreis Höxter schulen zu lassen, um auch in der Zukunft für den Notfall oder sonstige Hilfeleistungen gerüstet zu sein, denn „Erste Hilfe rettet Leben“.

Der Internationale Tag der Wiederbelebung wurde übrigens - wie jedes Jahr - auch diesmal wieder am 16. Oktober begangen. In vielen Initiativen und Projekten sollen dadurch in der Gesellschaft ganz gezielt der Stellenwert und die Wichtigkeit der Wiederbelebung in den Fokus gebracht werden, mit dem Ziel, dass sich möglichst viele Menschen in der Wiederbelebung schulen lassen. Die Veranstaltung der Ortsgruppe Marienmünster des Kreis-LandFrauen-Verbands Höxter-Warburg hat hierzu ihren Beitrag geleistet.