Schwimmkurse stehen in Marienmünster hoch im Kurs

Marienmünster

Mit einer Jubiläumsparty ist am Wochenende das 50-jährige Jubiläum des Freizeithallenbades Marienmünster gefeiert worden. Genau am 7. Dezember 1972 war das Bad mit einer Beckengröße von acht mal 25 Metern eingeweiht worden, das zu seiner Zeit einmalig in der Region war.

Von Heinz Wilfert