Theater in Abtei Marienmünster: „Sanfte Irren“ berühren Publikum

Eine Ausstellung, in der Texte westfälischer Outsider-Künstler und etablierter Autoren als Einheit präsentiert werden. Ein Theaterabend mit Carsten Bender, der die „sanften Irren“ auf die Bühne holt. In der Abtei Marienmünster dreht sich alles um Literatur und Psychiatrie.

„Hören, sehen und lesen“ – in der einzigartigen Ausstellung, die noch bis zum 5. März im Schafstall (samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr) zu erleben ist, geht es um eine lichtintensive, projizierende, interaktive und klanggewaltige Inszenierung. Daneben werden an den nächsten Wochenenden bis Anfang März thematische Begleitveranstaltungen angeboten. Hans Hermann Jansen von der Kulturstiftung Marienmünster: „In der Reisescheune lockt am 11. Februar um 16 Uhr eine literarische Entdeckungsreise zu Else Lasker-Schüler und Peter Hille. Der Eintritt ist frei.“