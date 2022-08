Tischlerei Fuhrmann aus Marienmünster erhält Zukunftspreis 2022

In der Tischlerei Fuhrmann spielt der Werkstoff Holz seit mehr als 30 Jahren die Hauptrolle. In der kleinen, aber feinen Meisterwerkstatt im Ortskern von Löwendorf (Stadt Marienmünster) gab es jetzt einen „Großen Bahnhof". Es geht um einen besonderen Preis.

Unter den Gästen war am Dienstag auch Peter Eul, Präsident der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld. Der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft Handwerk“ überbrachte im Rahmen der „Jurytour“ der Familie Fuhrmann die besten Glückwünsche zu einer besonderen Auszeichnung. Den eigentlichen Preis wird die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur als zuständige Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Industrie und Energie Ende August offiziell in der „Skylobby Gütersloh“ feierlich überreichen. Kammerpräsident Peter Eul zeigte sich vor Ort beeindruckt von den Leistungen der Firma Fuhrmann, die seit der Gründung 1989 schon 19 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet hat. Eul: „Sie haben allen Grund, richtig stolz auf sich zu sein. Als strahlender Leuchtturm im Bereich der Nachhaltigkeit zeigen Sie, welche Potenziale im Handwerk für die nachhaltige Transformation gehoben werden können.“

Eul stellte mit Fuhrmann einen Betrieb in den Fokus, der durch seine Produkte und Dienstleistungen zu einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen würde. „In dieser Tischlerei gibt es ein Rundum-Paket zum Thema Nachhaltigkeit – angefangen vom Bau der Werkstatt über die Auswahl der Werkstoffe und die Herstellung bis hin zum Vertrieb“, lobte Eul. So verwendet die Tischlerei ausschließlich wiederverwendbare Dinge für die Verpackung ihrer Produkte – wie Packdecken oder Kantenschützer aus Recycling-Pappe. In der Fertigung verzichtet der Betrieb zudem vollständig auf Spanplatten oder mit Kunststoff beschichtete Werkstoffe. Die eingesetzten Produkte sollen in der Herstellung, im Gebrauch und in der Entsorgung stets „so natürlich wie möglich bleiben“.

Das Holz der Zirbe (Pinus cembra) enthält besonders kräftig duftende ätherische Öle. Davon überzeugte sich auch Kammerpräsident Peter Eul (rechts) beim Werkstattbesuch in Marienmünster-Löwendorf. Firmenchef Josef Fuhrmann (links) informierte die Teilnehmer der "Jurytour" über seine Arbeitstechniken. Foto: Harald Iding

Auch im Bereich der Ausbildung achtet der Betrieb auf eine Wissensvermittlung, die Nachhaltigkeit fördert. Nachhaltiges, ökologisches Handeln seien immer ein Einstellungskriterium. Dieser Ansatz werde in der Ausbildung gezielt gefördert. Die 19-jährige Auszubildende Lina Otte in Holte, die aus Kalletal (Kreis Lippe) stammt und jetzt nach Höxter gezogen ist, hat nach ihrem Fachabitur erst vor wenigen Tagen ihre neue Stelle bei den Fuhrmanns angetreten. Zum fünfköpfigen Team in der Werkstatt gehören neben dem Chef eine weitere Auszubildende (zweites Lehrjahr) sowie eine Gesellin und ein Geselle.

Peter Eul ist Vorsitzender des Kuratoriums der "Stiftung Zukunft Handwerk". Foto: Harald Iding

Die junge Handwerkerin verriet dem WESTFALEN-BLATT: „Als ich mich im Internet über mögliche Ausbildungsfirmen in der Region erkundigt habe, da gehörte zum Filter natürlich die Nachhaltigkeit. Die ist mir auch in meinem privaten Leben wichtig.“ In der Spitzenliste sei dann der Name Fuhrmann aufgetaucht. „Ich freue mich wirklich sehr und bin stolz darauf, dass ich hier eine dreijährige Berufsausbildung erhalten werde!“

Gut gelaunte Expertenrunde im Garten des Meisterbetriebs (von rechts): Kammerpräsident Peter Eul (Vorsitzender des Kuratoriums), Dr. Jens Prager (Vorstandsvorsitzender der Stiftung), Hauptgeschäftsführer Gerald Studzinsky aus Brakel, Obermeister Rainer Derenthal, Josef Fuhrmann, Kreishandwerksmeister Martin Knorrenschild, Bürgermeister Josef Suermann und Philipp Fischer (Signal Iduna, Sponsor). Foto: Harald Iding

Josef Fuhrmann engagiert sich schon seit 2003 ehrenamtlich in der Tischler-Innung Höxter-Warburg, war zuletzt von 2012 bis zum Frühjahr dieses Jahres Obermeister der Innung. Für seine herausragenden Leistungen wurde er von seinen Berufskollegen zum Ehrenobermeister gewählt. Neben der Tischlerei aus Marienmünster (Nachhaltige Produkte/Dienstleistungen) werden noch die „Fritz Schnieder GmbH & Co. KG“ aus Herford (Nachhaltiges Gesamtkonzept) und die „Fritz Husemann GmbH & Co. KG“ aus Gütersloh (Nachhaltige Betriebsführung) mit dem diesjährigen Zukunftspreis der Stiftung ausgezeichnet.

Dr. Jens Prager, Vorstandsvorsitzender der Stiftung und Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer OWL, sagte dieser Zeitung: „Dass die Wirtschaftsministerin zu der rund dreistündigen Preisverleihung als Abendveranstaltung kommt, ist auch eine Ehre für OWL. Die Preisträger stehen aber im Mittelpunkt. Deswegen haben wir entsprechende Videobeiträge und Interviews von allen drei Preisträgern gedreht – auch hier in Löwendorf.“ OWL sei ein Treiber für Innovationen und zukunftsorientiertes Arbeiten. Prager: „Wir sind wohl deshalb in Ostwestfalen-Lippe so stark, weil wir einen gesunden Mix haben – aus urbaner und ländlicher Struktur.“

Schon das Firmenschild macht deutlich: Hier wird naturnah gearbeitet. Foto: Harald Iding

Für Bürgermeister Josef Suermann steht der Preisträger mit seinem Betrieb schon seit vielen Jahren für eine starke Persönlichkeit, die sich auf vielen Ebenen engagiert: „Fuhrmann hat diesen Preis wirklich verdient. Ich schätze ihn auch als Mensch sehr – und sein ehrenamtliches Engagement. So bringt er sich beispielsweise als Kulturführer der Abtei Marienmünster immer wieder ein. Er lebt ein rundum schlüssiges Lebenskonzept, das beeindruckt!“