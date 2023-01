Vörden: Auch Frauen können Schützenbrüder werden

Während der Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Vörden stand neben den Ehrungen der langjährigen Mitglieder und der Wahlen des 1. und 2. Leutnants und des Fähnrichs der Alt- und der Jungschützen sowie des Schießmeisters die Aufnahme von Frauen in die Schützenbruderschaft auf der Tagesordnung.

Bei der Jubilarehrung in Vörden (von links): Altschützenoberst Paul Elsing, Heinrich Offergeld, Andreas Roggenbach, Ulrich Jung, Bernd-Ullrich Sattes, Thorsten Vogedes, Markus Potthast, König Julian Konze, Andreas Kaftan, Andreas Rohde, Thomas Remmert, Wolfgang Huneke, Jungschützenoberst Tobias Schwarze und Schießmeister Mario Schoppmeier.

Bei den Altschützen wurden als 1. Leutnant Christian Habke und als 2. Leutnant Thorsten Vogedes wiedergewählt. Marcus Nekes bekleidet weiterhin das Amt des Fähnrichs der Altschützen und Mario Schoppmeier hat sich bereit erklärt, für weitere zwei Jahre die Funktion des Schießmeisters zu übernehmen.

Bei den Jungschützen wurden als Fähnrich Lukas Niemeier und als 1. Leutnant Jan Hachmeier wiedergewählt. Der Posten des 2. Leutnants wird zukünftig von Dean Remmert bekleidet. Er folgt auf Marcel Rohde, dem Jungschützenoberst Tobias Schwarze für seine jahrelange Vorstandstätigkeit dankte.

Altschützenoberst Paul Elsing konnte in seinem Jahresbericht für 2022 neben vielen Terminen und Veranstaltungen nach zwei Jahren Corona-Pause auch wieder auf ein Schützenfest zurückblicken. Ein zentrales Thema der Generalversammlung war die Aufnahme von Frauen in die Schützenbruderschaft. Die anwesenden Schützenbrüder folgten einem Antrag des Vorstandes und beschlossen eine entsprechende Satzungsänderung, die es auch Frauen zukünftig ermöglicht in die Schützenbruderschaft einzutreten.

Neben den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft freute sich der Vorstand darüber, Bernd-Ullrich Sattes für sein 25-jähriges Königsjubiläum auszuzeichnen.

Geehrt wurden:

für 30-jährige Mitgliedschaft: Björn von Heesen, Michael Homann, Ulrich Jung, Andreas Kaftan, Thorsten Vogedes, Guido Liene, Christoph Hagedorn, Markus Potthast, Bernd-Ullrich Sattes und Andreas Rohde.

für 40-jährige Mitgliedschaft: Pater Gerd Blick, Peter Elsing, Wolfgang Huneke, Thomas Remmert, Andreas Roggenbach.

für 50-jährige Mitgliedschaft: Josef Willberg, Günter Schmereim, Heinrich Offergeld.