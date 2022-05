Vörden feiert doppeltes Jubiläum

Wie genau das Jubiläum gestaltet wird, steht noch nicht fest. Bei einem Treffen haben die Vereinsvertreterinnen und -vertreter erste Ideen zum Ablauf gesammelt. Zudem wurde beschlossen, ein Planungskomitee zu gründen, das nun die Überlegungen vertiefen wird.

Erstes Treffen im Juni

„Wer sich tatkräftig beteiligen oder Ideen einbringen möchte, kann sich gerne melden.“ sagt Thorsten Hölting, Sprecher des Planungskomitees. Möglich ist dies per Email an thorsten-hoelting@t-online.de oder per Telefon 0178/3775297.

Das erste Treffen der Planungsgruppe ist für Montag, 13. Juni, geplant.