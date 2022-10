Wein- und Oktoberfest in Bredenborn

Marienmünster-Bredenborn

Ganz Bredenborn und Umgebung fiebert dem traditionellen Wein-und Oktoberfest entgegen. Der Bredenborner Maurer-und Handwerkerverein läd dazu am Samstag, 22. Oktober, in die Bredenborner Schützenhalle ein. Also Dirdl und Lederhose an! Einlass ist ab 18 Uhr.