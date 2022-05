Windenergie: Marienmünster legt Planungen offen

Die Stadt Marienmünster wird im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit die Planungsunterlagen zur Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Außenbereich des Stadtgebiets am Montag, 23. Mai, veröffentlichen.

Die Stadt Marienmünster wird im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches die Planungsunterlagen zur Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Außenbereich des Stadtgebiets von Marienmünster am nächsten Montag, 23.05.2022 veröffentlichen.

Der Entwurf des Planes und die Begründung, der Umweltbericht, die artenschutzrechtlichen Fachbeiträge, eine gutachterliche Stellungnahme zum Thema Denkmalschutz und vorhandene umweltbezogene Informationen sowie die schon vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 23. Mai bis einschließlich 1. Juli im Baubereich der Stadt Marienmünster (Zimmer 19 und 20) während der üblichen Dienststunden aus. Vor Einsichtnahme in den Diensträumen des Rathauses wird um eine Terminvereinbarung gebeten. Die Unterlagen können auch im Internet auf der Homepage der Stadt Marienmünster unter der Rubrik „Öffentlichkeitsbeteiligung an Bauleitplanverfahren“ eingesehen werden.

Den vollständigen Text der Bekanntmachung finden Interessierte ebenfalls im Internet und im Bekanntmachungskasten am Rathaus.