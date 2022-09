Martin Leins verabschiedet: Markenzeichen für die Musikschule Höxter

Höxter

„Ein Maestro, ein Pädagoge und jemand, der die Verantwortung für das Große und Ganze trägt und lebt, auch wenn der Applaus verklungen ist“: So wie Ulrich Krätzig den scheidenden Musikschulleiter Martin Leins bei dessen Verabschiedung in der Marienkirche charakterisiert hat, erlebten die Gäste ihn dann auch: Leidenschaftlich dirigierte er seine Ensembles, sang im Interkulturellen Chor mit und bat zum Schluss in der ihm eigenen bescheidenen Art um Spenden für das, was ihm so sehr am Herzen liegt: die Musikschule.

Von Sabine Robrecht