Markus Ernst ist der „König der Löwen“er Schützen

Das Wetter meinte es nicht ganz so gut mit dem Löwener Königspaar Markus und Sylvia Ernst und ihrem Gefolge. Für die letzten Meter zur Halle wurden der Königin und den Hofdamen Schirme gereicht.

Regentschaft im Gedenken an den Vater – Oberst aus Borlinghausen springt ein

Der prächtige Festzug präsentierte sich den Zuschauern wie üblich am Samstag - und am Sonntag. In den Reihen marschierte auch der amtierende Stadtkönig von Willebadessen, Christian Rakebrand, mit.