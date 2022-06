Markus Rudkoski ist 2023 der Schützenkönig in Niesen

Willebadessen-Niesen

Markus Rudkoski steht beim Schützenfest 2023 in Niesen an der Spitze. Der 48-Jährige sicherte sich beim Königsschießen am Freitag die Königswürde. Als Königin wird ihm seine Ehefrau Anja zur Seite stehen. Der Schützen- und Heimatverein Niesen hat über das Fronleichnam-Wochenende sein diesjähriges Schützenfest gefeiert und den neuen Regenten für 2023 ermittelt.