Marsberger Höhle ist Geotop des Jahres

Dort, wo sich heute die „Weiße Kuhle“ befindet, erstreckte sich vor 250 Millionen Jahren das Zechsteinmeer, das auch weite Teile Europas bedeckte. Die Wassertemperatur in diesen flachen Gewässern betrug fast 40 Grad Celsius und die Lufttemperatur lag bei 60 Grad.

Das Meer bestand aus einer Suppe mit 30-prozentigem Salz und viel Schwefel war darin gelöst, berichtet der Geopark. Beim Eindampfen des Wassers entstand Gips – und der sorgte dafür, dass das Gestein später sehr löchrig wurde. An wenigen Stellen entstand auch ein sehr reines, wenig verfestigtes Gestein, das später auch als ideales Material für die Bildhauerarbeiten benutzt wurde. Das übrige Gestein war aber durch den Gips sehr wasserdurchlässig und es entstanden viele Höhlen und Erdfälle.

Daten & Fakten Foto: Der Geopark „Grenzwelten“ umfasst geologische Besonderheiten in Nordrhein-Westfalen und Hessen und erstreckt sich über 46 Städte und Gemeinden sowie fünf Landkreise, darunter der Landkreis Kassel, Waldeck-Frankenberg und Hochsauerland. Der Park umfasst eine Fläche von 3710 Quadratkilometern und gehört somit zu den großflächigen nationalen Geoparks. Der Hauptteil seiner Fläche liegt innerhalb des Landkreises Waldeck-Frankenberg im nordhessischen Bergland. Unter anderem gehören der Scharfe Stein in Volkmarsen und die Saurierfährten in Wolfhagen zu besonderen Geotopen der Grenzwelten. ...

Vor etwa 800. 000 Jahren hinterließ ein Fluss dann eine mehr als 200 Meter lange Höhle, die heutige „Weiße Kuhle“. Von etwa 400.000 bis 30.000 vor Christus war die Kuhle Heimat des heute ausgestorbenen Höhlenbären, ein enger Verwandter des Eisbären und Braunbären. Marsberg stellt – abgesehen vom Harz – das nördlichste bekannte Vorkommen des mitteleuropäischen Verbreitungsgebietes dar.

Der Höhlenbär war deutlich größer, allerdings ein Pflanzenfresser und lebte nicht in den Höhlen selbst, sondern er überwinterte nur darin. In einigen Fällen ist so ein Bär nicht mehr aufgewacht und verendete. Seine Knochen wurden von kleinen Wildtieren in die hinteren, schlecht zugänglichen Teile der Höhlen verschleppt und wurden dort von den Forschern wiederentdeckt, schreibt auch der Höhlenforscher Hans Morlo, der viele wichtige Informationen über die „Weiße Kuhle“ zusammengetragen hat.

So gibt es Hinweise, dass eiszeitliche Jäger den Höhlenbär im heutigen Marsberg gejagt haben. Eine steinzeitliche Speerspitze, vermutlich aus Rengeweih, wurde entdeckt, ist aber heute verschollen. Ein in der Höhle gefundener menschlicher Schädel ist 2000 Jahre alt und gilt als der erste Marsberger.

Seit 150 Jahren wird das Marsberger Höhlensystem intensiv, aber meist unsystematisch erforscht. Foto: Geopark-Region Schwalm-Eder

Die „Weiße Kuhle“ ist in den vergangenen 150 Jahren intensiv, aber zumeist unsystematisch erforscht worden. Dabei wurden viele weitere interessante Funde gemacht, etwa jungpaläolithische Feuersteinklingen sowie Keramik der jüngeren römischen Kaiserzeit. Drei der Skelettreste, die in der Höhle gefunden wurden, wurden auf Initiative von Hans Morlo einer Datierung unterzogen. Die Daten lassen erkennen, dass drei unterschiedliche Zeithorizonte vorliegen: frühe Eisenzeit, späte Eisenzeit bis römische Kaiserzeit und Frühmittelalter. Ein vollständiges Skelett und weitere Funde befinden sich im Museum der Stadt Marsberg.

Auch für die regionale Kunst war die „Weiße Kuhle“ wichtig: Aus dem sehr reinen und gering verfestigten Material sind Bildhauerarbeiten zum Beispiel für den Paderborner Dom entstanden. Keramikfunde lassen darauf schließen, dass die Steinbrucharbeiten an der Weißen Kuhle auch im 15. Jahrhundert fortgesetzt wurden „Es handelt sich um Bruchstücke von salzglasierten Krügen aus Siegburg. Eine Inschrift an der westlichen Portalwand beweist weitere menschliche Aktivitäten in der Höhle.

Aus den Steinen der Höhle entstanden viele Kunstwerke, die in Kirchen der Region zu finden sind. Foto: Geopark-Region Schwalm-Eder

Inschriften aus dem 17. Jahrhundert deuten auf Schießversuche in der Weißen Kuhle hin. Später wurde in Teilen des Sauerlandes Schwarzpulver für Sprengungen verwendet. Bei Führungen ist die „Weiße Kuhle“ zu besichtigen, allerdings nur im vorderen Bereich, der Rest ist einsturzgefährdet. Eine Geo-Infostation soll noch in diesem Jahr an der Weißen Kuhle aufgestellt werden.

Feste Führungen sind für dieses Jahr noch nicht geplant. Aber der Geoparkführer Gerd Rosenkranz (Email: info@tourismus-marsberg.de) bietet Führungen an, berichtet der Geopark.