Medizinfortschritt mit „Da Vinci “ in Höxter 

Höxter

Was er beim Tag der offenen Tür des Krankenhauses mit Lego simuliert hat, setzt er jetzt im OP-Saal tatsächlich ein: Dr. Stefan Bettin, Chefarzt der Frauenklinik am St.-Ansgar-Krankenhaus Höxter, hat die ersten Patientinnen mit dem fortschrittlichen robotergestützten Assistenzsystem „Da Vinci“ operiert. Das WESTFALEN-BLATT war am Dienstag bei seinem fünften Eingriff, einer Gebärmutterentfernung, dabei.